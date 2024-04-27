تسبب في حالة تسمم، إغلاق مطعم شهير بالسعودية

تحرص المملكة العربية السعودية على تطبيق كل معايير السلامة والأمان الغذائي في جميع المطاعم والأماكن المختصصة بتقديم الطعام، وفي واقعة غريبة كشفت أمانة منطقة العاصمة السعودية الرياض، تفاصيل واقعة حالات التسمم الغذائي بإحدى المنشآت التجارية.

حالات تسمم بأحد المحلات التجارية بالسعودية

وذكرت أمانة منطقة العاصمة السعودية الرياض في بيان صادر عنه اليوم، أنها تلقت بلاغا من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، متضمنا رصد حالات تسمم غذائي في مدينة الرياض، ومصدرها إحدى المنشآت التجارية، ولديها عدد من الفروع.

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وجاء في البيان: "أن الفرق الميدانية للرقابة الصحية باشرت المواقع، وأغلقت فروع المنشأة، ومعملها الرئيسي لتموين سلسلة فروعها بمنطقة الرياض، واُتخذت التدابير اللازمة وفق البرتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، كما أُوقِفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات، وباشرت فِرق الأمانة العمليات بالتواصل، والتنسيق مع وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الصحة العامة".

إجراءات سعودية مشددة ضد منشأة تجارية

وتابعت: "ما زالت الأمانة تعمل بكافة أجهزتها الرقابية ضمن فريق اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، وتستمر جولاتها الرقابية وفق أعلى المعايير؛ للحفاظ على السلامة البيئية الصحية للسكان، ولم تسجل ولله الحمد أي حالات تسمم من مصادر أخرى، وستُوضح أمانة منطقة الرياض أي مستجدات تتطلب ذلك..في حال وجودها".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي على صفحته الرسمية بمنصة أكس "نطمئنكم بتماثل 6 حالات للتعافي بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة وخروج حالتين بالسلامة بحمد الله.. التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمر عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات بحمد الله، ويتم طبيًا متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة، راجين للجميع الصحة والعافية.. كما نؤكد دائمًا على أخذ المعلومات والنصائح والإرشادات من مصادرها الرسمية".