ما هي البروج ومن هما الشاهد والمشهود، محمد سيد طنطاوي يجيب

ما هي البروج، تطرق الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة البروج، إلى بعض المعاني التي يختلف الناس فيها، فقد أوضح معنى البروج، وبيَّن من هم الشاهد والمشهود في الآيات الكريمة.

سورة البروج

قال تعالى: «وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ (١) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٢) وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (٣) قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ (٤)».

سورة البروج الآية 1

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لمستهل سورة البروج

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: البروج: جمع برج، وهي في اللغة: القصور العالية الشامخة، ويدل لذلك قوله- تعالى- أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، أي: ولو كنتم في قصور عظيمة محصنة، والمراد بها هنا: المنازل الخاصة بالكواكب السيارة، ومداراتها الفلكية الهائلة، وهي اثنا عشر منزلا: الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو، والحوت، وسميت بالبروج، لأنها بالنسبة لهذه الكواكب كالمنازل لساكنيها، قال القرطبي: قوله: وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ: قسم أقسم الله- عز وجل- به.

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ما المقصود بالبروج؟

وتابع الشيخ طنطاوي: وفي البروج أربعة أقوال: أحدها: ذات النجوم، الثاني: ذات القصور، الثالث: ذات الخلق الحسن، الرابع: ذات المنازل، وهي اثنا عشر منزلا، وقوله: وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ المقصود به: يوم القيامة، لأن الله- تعالى- وعد الخلق به، ليجازي فيه الذين أساءوا بما عملوا، ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى.

من هم الشاهد والمشهود؟

وأضاف الشيخ طنطاوي: وقوله: وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قسم ثالث ببعض مخلوقاته تعالى، والشاهد اسم فاعل من المشاهدة بمعنى الرؤية، فالشاهد هو الرائي، أو المخبر غيره عما رآه وشاهده، والمشهود: اسم مفعول، وهو هنا الشيء المرئي، أو المشهود عليه بأنه حق، فالمراد بالشاهد: من يحضر ذلك اليوم من الخلائق المبعوثين، وما يراه فيه من عجائب وأهوال، من المشاهدة بمعنى الرؤية والحضور، أو من يشهد في ذلك اليوم على غيره، من الشهادة على الخصم.

آراء العلماء في معنى الشاهد والمشهود

وأكمل الشيخ طنطاوي: وقد ذكر المفسرون في معنى هذين اللفظين، ما يقرب من عشرين وجها، قال صاحب الكشاف وقوله: وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ يعنى: وشاهد في ذلك اليوم ومشهود فيه. والمراد بالشاهد: من يشهد فيه من الخلائق كلهم. وبالمشهود: ما في ذلك اليوم من عجائبه. ثم قال: وقد اضطربت أقوال المفسرين فيهما، فقيل: الشاهد والمشهود: محمد صلى الله عليه وسلم ويوم القيامة، وقيل: عيسى وأمته، وقيل: أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأمم، وقيل: يوم التروية ويوم عرفة. وقيل: يوم عرفة ويوم الجمعة. وقيل: الحجر الأسود. والحجيج. وقيل: الأيام والليالى، وقيل: الحفظة وبنو آدم.

وأردف الشيخ طنطاوي: ويبدو لنا أن أقرب الأقوال إلى الصواب: أن المراد بالشاهد هنا: الحاضر في ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة، والرائي لأهواله وعجائبه، وأن المراد بالمشهود: ما يشاهد في ذلك اليوم من أحوال يشيب لها الولدان، وقال سبحانه وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ بالتنكير، لتهويل أمرهما، وتفخيم شأنهما.

الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

أصحاب الأخدود

وزاد الشيخ طنطاوي: وقوله تعالى قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ جواب القسم بتقدير اللام وقد، أي: وحق السماء ذات البروج، وحق اليوم الموعود، وحق الشاهد والمشهود، لقد قتل ولعن أصحاب الأخدود، وطردوا من رحمة الله بسبب كفرهم وبغيهم، والأخدود: وهو الحفرة العظيمة المستطيلة في الأرض، كالخندق، وجمعه أخاديد، ومنه الخد لمجارى الدمع، والمخدة: لأن الخد يوضع عليها، ويقال: تخدد وجه الرجل، إذا صارت فيه التجاعيد، ومنه قول الشاعر: ووجه كأن الشمس ألقت رداءها... عليه، نقى اللون لم يتخدد.

وأتم الشيخ طنطاوي: وقيل إن جواب القسم محذوف، دل عليه قوله تعالى: قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء إن كفار مكة لملعونون كما لعن أصحاب الأخدود، وأصحاب الأخدود: هم قوم من الكفار السابقين، حفروا حفرا مستطيلة في الأرض، ثم أضرموها بالنار، ثم ألقوا فيها المؤمنين، الذين خالفوهم في كفرهم، وأبوا إلا إخلاص العبادة لله تعالى وحده.