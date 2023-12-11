ظهور شخصية Daken ضمن أحداث فيلم DEADPOOL 3

Deadpool ، كشفت تقارير صحفية، أن شخصية Daken، والتي تعد من الشخصيات، الجديدة، في عالم مارفل السينمائي، ستظهر لأول مرة، ضمن أحداث الجزء الثالث، من فيلم DEADPOOL.

شخصية Daken، هي شخصية شهيرة، في عالم الكوميك بوك، وهو ابن، البطل الخارق، Wolverine.

رايان رينولدز يعلق علي كثرة تسريبات فيلمه Deadpool 3

في أول تعليق للممثل رايان رينولدز، على كثرة التسريبات، من فيلمه الجديد Deadpool 3.

نشر الممثل، رايان رينولدز، صور من تسريبات الجزء الثالث، لفيلم Deadpool، بعد تعديلها بطريقة الفوتوشوب، واضعا، شخصيات هوليوودية شهيرة للصور، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي، “آكس” قائلا:"بدأ الفيلم يتسرب لذلك أنا أنضم، ولكن من فضلك لا تفرط في استخدام عبارة تسريبات ديدبول، لأنها قد تفسد نتائج البحث".

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وسربت صورا جديدة، من داخل موقع تصوير الجزء الثالث من فيلم DEADPOOL، يظهر فيها كلا من الممثل الأسترالي، هيوجاكمان، والممثل الأمريكي رايان رينولدز، بطل الفيلم.

تسريب مشهد جديد من أحداث فيلم Deadpool3

كما سُرب مؤخرا، أحداث مشهد جديد، من Deadpool3، ليكون بذلك هو التسريب الرابع لمشاهد من فيلم مارفل المنتظر.

وذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن فيلم الجزء الثالث من فيلم Deadpool، سيحتوي علي مشهد تجمع أبطال لمعركة ضخمة من بوابات مختلفة من العوالم الكونية، كالتي حدثت في نهاية فيلم AvengersEndgame، ولكنه سيكون مشهد ساخر من الفيلم، وقد يموت جميع من يظهر في هذا المشهد ويخسروا.

مارفل تبحث عن ممثل شاب لتجسيد شخصية DEADPOOL المراهق

كشفت تقارير صحفية، أن الممثل الشاب تيموثي شالاميت، يجري محادثات مع استديوهات مارڤل لأداء شخصية Kidpool، النُسخة المراهقة من البطل الخارق Deadpool، ضمن أحداث فيلم Deadpool 3.

وأعلنت استديوهات مارفل، عن إجرائها تجارب أداء، للبحث عن ممثل مراهق، للقيام بتجسيد نسخة البطل الخارق، ديدبول، والتي ستظهر ضمن أحداث فيلم ‘DEADPOOL 3.

انتهاء تصوير نصف مشاهد الجزء الثالث من فيلم DEADPOOL

وذكر المخرج "شون ليفي"، في تصريحات صحفية جديدة، أنهم انتهوا من تصوير نصف مشاهد، الجزء الثالث من فيلم DEADPOOL، على أن يتم استكمال تصوير باقي المشاهد، بعد انتهاء الإضراب، كما أنه أوضح أن الفيلم سيكون دموي، وملحمي، وسيحصل على تصنيف رقابي R-rated، بسبب محتواه العنيف، موضحا أن فريق العمل يحاول على قد المستطاع، تصوير مشاهد الفيلم، في مناطق طبيعية، بدلا من إستخدام الكثير من المؤثرات البصرية.

سبب ظهور شخصية Scarlet Witch في فيلم Deadpool 3

وكشفت عدد من التقارير الصحفية، سبب استعانة استديوهات مارفل، بشخصية Scarlet Witch خلال أحداث الجزء الثالث لفيلم Deadpool.

وذكرت التقارير الصحفية، أن مارڤل لا تستطيع تحقيق ما تريده في فيلم Deadpool 3، بدون تواجد شخصية Scarlet Witch، حيث تنوي مارڤل التخلص من جميع شخصيات X Men الكبار بهذا الفيلم، وتواجد شخصية Scarlet Witch، هو الطريق الوحيد لفعل ذلك، حيث سيتواجد مشهد في الفيلم، لقضاء Scarlet Witch على جميع رجال X Men، لتقول بعدها جملتها الشهيرة “No More Mutant”.

تفاصيل شخصية ScarletWitch في DEADPOOL 3

وكان تقرير لموقع The DisInsider، أكد أن شخصية ScarletWitch، التي تجسدها، الممثلة إليزابيث أولسن، في فيلم DEADPOOL 3، لن يكون ظهورها شرفيا، بل ستقوم بأداء دور هام، بأحداث الفيلم، وسيؤثر ظهورها في الفيلم، على مستقبل الشخصية بعالم مارڤل السينمائي.

مشهد القتال بين ScarletWitch وJeanGrey

وسُربت مؤخرا، تفاصيل المشهد القتالي لشخصيتي ScarletWitch وJeanGrey من فيلم Deadpool 3.

وذكرت التسريبات، أن المشهد القتالي سيكون من أحد أضخم المشاهد القتالية، التي وقعت حتى الآن في عالم مارڤل السينمائي.

فيما سيتضمن المشهد محاولة، ستريد "جين" قتل شخصية"ماغنيتو"، لكن "واندا"، ستدافع عن آبناءها مما سيتسبب بتدمير كون Earth-838 بأكمله.

وأوضحت التقارير، أن استديوهات مارڤل، قررت تصوير هذا المشهد في استديو مغلق، بموقع سري، مع بداية شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

تايلور سويفت ممثلة في DEADPOOL

وانضمت المغنية الشهيرة تايلور سويفت، لعالم مارفل للأبطال الخارقين، حيث تنوي الظهور كممثلة، عبر تجسيدها شخصية البطلة الخارقة Dazzler، خلال أحداث الجزء الثالث لفيلم DEADPOOL 3.

تسريب مشهد قتال Deadpool وWolverine

في سياق متصل، تم تسريب مقطع فيديو من موقع تصوير الجزء الثالث من فيلم مارفل Deadpool، يصل مدته إلى ٣ دقائق، يظهر فيه كواليس تصوير مشهد القتال المنتظر بين كلا من Deadpool، وWolverine.

وعلى الفور تصدر مقطع الفيديو التريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ليعبر جمهور أفلام مارفل للأبطال الخارقين، عن تشوقهم لمشاهدة الجزء الجديد من فيلم Deadpool، خاصة مع تواجد هيو جاكمان كبطل إضافي للفيلم.

وأعلن المخرج شون ليفي، بدء تصوير فيلمه الجديد المرتقب Deadpool 3، في مايو ٢٠٢٣، موضحا أنه تم اختيار جميع أبطال الجزء الثالث من سلسلة مارفل الشهيرة Deadpool.

هيو جاكمان نسخة شريرة في Deadpool

كما أوضح الممثل الأسترالي هيو جاكمان، أنه قرأ سيناريو فيلم DEADPOOL 3، وأعجب به بشدة، معلنا أنه سيظهر بالنسخة الغاضبة والغامضة والسوداوية من شخصية Wolverine الشهيرة من عالم “أكس مين”، خلال أحداث الجزء الثاني من فيلم DEADPOOL 3، وذلك خلال مقابلة أجراها النجم هيو جاكمان مع AP Entertainment.

وأوضح هيو جاكمان، في تصريحات تلفزيونية، أنه يعمل حاليا علي استعادة الشكل الجسماني لشخصية Wolverine، المليئة بالعضلات، من خلال عودته للجيم مرة أخرى، وتأديته التمارين التي ستساعده على ذلك، معبرا عن سعادته لتجسيد شخصية Wolverine، بعد انقطاع دام ٥ سنوات.

ويشارك الممثل هيو جاكمان في بطولة فيلم DEADPOOL 3، الممثل ريان رينولدز صاحب شخصية DEADPOOL، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 6 سبتمبر 2024.

فيلم DEADPOOL

وأعلن رسميا عن عودة النجم هيو جاكمان، لتجسيد شخصية وولفرين الشهيرة من جديد، عبر الجزء الثالث من فيلم "DEADPOOL".

ووفق صحيفة ديلي ميل، نشر النجم رايان راينولدز مقطع فيديو عبر حساباته الخاصة على منصات التواصل أعلن بها عودة هيو للشخصية.

وفي المقطع الإعلاني الذي نشره “ريان، أدعى رايان أنه يبحث عن الفكرة المثالية، ليقدمها في الجزء الثالث من سلسلة أفلام ديدبول، ويظهر وهو يناقش كيف يجب أن يكون شكل الجزء الجديد ثم يكشف كيف كان لديهم فكرة واحدة.

ويسأل رينولدز هيو جاكمان الذي يظهر وهو يسير في الخلفية صاعد السلم، "مرحبًا، هيو، هل تريد لعب ولفيرين مرة أخرى؟" يرد جاكمان: "نعم، بالتأكيد، ريان". وينتهي الفيديو بعد ذلك علي أغنية ويتني هيوستن سأظل أحبك.

هيو جاكمان وولفرين

ولعب هيو جاكمان دور ولفيرين لمدة 17 عامًا، عبر سلسلة أفلام “إكس مين” الشهيرة، التي أعلنت في أحد أفلامها عن وفاة الشخصية، لتعود استديوهات مارفل وتحييها من جديد، لتظهر بعد انقطاع ٥ سنوات عن الشاشة الفضية خلال أحداث فيلم DEADPOOL 3.