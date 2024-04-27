الأغلى بـ 3 آلاف جنيه.. أسعار المراوح في الأسواق.. وشعبة الأجهزة الكهربائية تزف بشرى للمواطنين

أسعار المراوح في الأسواق، يستعد المواطنون لمواجهة الطقس الحار واستقبال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشراء التكييفات والمراوح، التي تتعدد أشكالها وأنظمة تشغيلها، ما بين مروحة حائط أو سقف بخلاف المروحة الاستاند «عمود» أو البوكس.

أحدث أسعار المراوح خلال عام 2024

ومع ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة الماضية، ما هي أحدث أسعار المراوح خلال عام 2024؟

أسعار المراوح في الأسواق، فيتو

الوقت الحالي هو الأنسب لشراء جميع الأجهزة الكهربائية

يقول وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد حالة من انخفاض الأسعار وركود جزئي، مضيفًا أن الوقت الحالي يعد الأنسب لشراء جميع الأجهزة الكهربائية.

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زيادة المعروض من الأجهزة والبيع بأسعار الشركات الرسمية

وأوضح «أبو سمرة» أن ذلك نتيجة انتظام شركات الأجهزة الكهربائية في توريد البضائع للمحال والمعارض، وكان ذلك مردودة على السوق قويًا مع زيادة المعروض من الأجهزة والبيع بأسعار الشركات الرسمية والقضاء علي ظاهرة الأوفر برايس.

وافي أبو سمرة، فيتو

الفترة القادمة ستشهد انخفاضات جديدة في أسعار الأجهزة الكهربائية

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع من بعض الشركات والمصانع التي لم تقم بخفض الأسعار، وأن شركات صناعة الأجهزة الكهربائية ستقوم بعرض خططها المستقبلية بشأن نسب الانخفاض المتوقعة.

أسعار الأجهزة الكهربائية في الفترة الحالية جيدة جدا وفاقت التوقعات في الانخفاض

وأكد «أبو سمرة»، أن أسعار الأجهزة في الفترة الحالية جيدة جدا وفاقت التوقعات في الانخفاض، مشيرًا إلى توفر جميع الأصناف التي وصلت إلى الشح في الفترة السابقة، مشيرًا إلى وجود حالة ارتياح لدى المواطنين بخصوص الانخفاضات الأخيرة.

أسعار المراوح في الأسواق، فيتو

أسعار المراوح في الأسواق

وعن أسعار المراوح في الأسواق، تتراوح أسعار المراوح السقف ما بين 800 إلى 2500 جنيه المروحة الواحد حسب العلامة التجارية، فيما يترواح سعر المبرد الصحراوي من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه.

فيتو تستعرض لقرائها أحدث أسعار المراوح في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» لقرائها أحدث أسعار المراوح في الأسواق خلال عام 2024، وتشمل سعر المروحة السقف، سعر المروحة ستاند، سعر مروحة الحائط؛ سعر مروحة بوكس، في السطور الآتية:

أسعار المراوح في الأسواق، فيتو

أسعار المراوح في الأسواق

بلغ سعر مروحة بوكس دائرية فريش مقاس 14 بوصة نحو 1499 جنيهًا. بلغ سعر مروحة بوكس فريش مقاس 12 بوصة نحو 962 جنيهًا. بلغ سعر مروحة بوكس تاتش 14 بوصة نحو 1189 جنيهًا. بلغ سعر مروحة سقف تورنيدو 60 بوصة نحو 2350 جنيهًا. بلغ سعر مروحة سقف تورنيدو 56 بوصة 5 سرعات أبيض نحو 1270 جنيهًا. بلغ سعر مروحة سقف رافال فريش مقاس 56 بوصة نحو 1337 جنيهًا. بلغ سعر مروحة ستاند زادا 18 بوصة ريموت أسود نحو 1500 جنيه. بلغ سعر مروحة ستاند زادا 20 بوصة 68 وات 3 سرعات أسود نحو 1500 جنيه. بلغ سعر مروحة ستاند زادا 18 بوصة 65 وات تايمر أسود نحو 1425 جنيهًا. بلغ سعر مروحة ستاند زادا 18 بوصة ريموت أسود نحو 1500 جنيه. بلغ سعر مروحة ستاند تورنيدو 16 بوصة 60+ 3 وات 4 ريشة أسود نحو 2080 جنيهًا. بلغ سعر مروحة ستاند تورنيدو 16 بوصة 4 ريشة أسود نحو 1780 جنيهًا.

أسعار المراوح في الأسواق، فيتو

أسعار المراوح في الأسواق

بلغ سعر مروحة ستاند بالريموت سوناي 18 بوصة أسود نحو 1949 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة ستاند فريش 20 بوصة شبح 20 أسود نحو 2207 جنيهات.

بلغ سعر مروحة ستاند ميانتا 18 بوصة نحو 1849 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة ستاند مضادة للناموس تيفال 16 بوصة مع ريموت كنترول أسود نحو 2499 جنيهًا.

تراوح سعر مروحة ستاند روكيت تاتش 18 بوصة من 1529 جنيهًا إلى 1679 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة ستاند روكيت تاتش 18 بوصة ريموت كنترول نحو 1899 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة استاند سوناي 18 بوصة 70 وات نحو 1789 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة استاند سوناي 16 بوصة 60 وات نحو 1579 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة ستاند سمارت 18 بوصة نحو 2290 جنيهًا.

تراوح سعر مروحة ستاند لايف 20 بوصة من 1490 جنيهًا إلى 1950 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة ستاند كاسيوني 18 بوصة نحو 925 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة ستاند تورنيدو 18 بوصة أسود نحو 2230 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة ستاند تيفال 16 بوصة مع ريموت كنترول 3 سرعات أسود نحو 2199 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة ستاند بريموت قمر فريش مقاس 14 بوصة نحو 2142 جنيهًا.

أسعار المراوح في الأسواق، فيتو

أسعار المراوح في الأسواق

بلغ سعر مروحة ستاند ماجيك فريش مقاس 14 بوصة نحو 1446 جنيهًا. بلغ سعر مروحة ستاند سمارت بريموت فريش مقاس 16 بوصة نحو 1741 جنيهًا. بلغ سعر مروحة ستاند قمر فريش مقاس 14 بوصة نحو 1463 جنيهًا. بلغ سعر مروحة ستاند سمارت بيانو فريش مقاس 16 بوصة نحو 1552 جنيهًا. بلغ سعر مروحة ستاند ميانتا اتموسفير بريموت مقاس 18 بوصة نحو 3 آلاف جنيه. بلغ سعر مروحة ستاند توربو بليد برو يونيون اير مع ريموت 18 بوصة أسود نحو 2245 جنيهًا. بلغ سعر مروحة ستاند نوفال برستيج 18 بوصة ابيض نحو 1830 جنيهًا. بلغ سعر مروحة ستاند كاسيوني 18 بوصة 5 ريشة نحو 810 جنيهات. بلغ سعر مروحة حائط سوناي 18 بوصة 70 وات نحو 1529 جنيهًا. بلغ سعر مروحة حائط بالريموت سوناي 16 بوصة أسود نحو 1549 جنيهًا. بلغ سعر مروحة حائط سوناي 16 بوصة 60 وات نحو 1399 جنيهًا. بلغ سعر مروحة حائط فريش بريموت 18 بوصة شبح 18 أسود نحو 1888 جنيهًا.

أسعار المراوح في الأسواق، فيتو

أسعار المراوح في الأسواق

بلغ سعر مروحة حائط فريش مقاس 16 بوصة نحو 1581 جنيهًا. بلغ سعر مروحة ماكسيل للحائط مع ريموت كنترول 16 بوصة نحو 2070 جنيهًا. بلغ سعر مروحة حائط شبح فريش مقاس 20 بوصة نحو 1888 جنيهًا. بلغ سعر مروحة حائط كاسيوني 18 بوصة أبيض نحو 860 جنيهًا. بلغ سعر مروحة حائط كاسيوني 18 بوصة نحو 780 جنيهًا. بلغ سعر مروحة حائط تورنيدو 18 بوصة ريموت كنترول نحو 1950 جنيهًا. بلغ سعر مروحة حائط تورنيدو 18 بوصة رمادي نحو 1750 جنيهًا. بلغ سعر مروحة حائط تورنيدو 16 بوصة أبيض نحو 1640 جنيهًا. بلغ سعر مروحة حائط تورنيدو 16 بوصة رمادي نحو 1650 جنيهًا. بلغ سعر مروحة حائط تورنيدو 16 بوصة ريموت كنترول نحو 1830 جنيهًا. بلغ سعر مروحة حائط تورنيدو 18 بوصة 4 ريشة أسود نحو 1960 جنيهًا. بلغ سعر مروحة حائط زادا 18 بوصة 50 وات ريموت أسود نحو 1390 جنيهًا. بلغ سعر مروحة حائط زادا 18 بوصة 65 وات 3 سرعات أسود نحو 1250 جنيهًا. بلغ سعر مروحة حائط ميانتا 18 بوصة ريموت كنترول نحو 1799 جنيهًا. بلغ سعر مروحة حائط بالريموت سوناي 18 بوصة أسود نحو 1679 جنيهًا.