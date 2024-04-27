سعر السكر في السوق اليوم السبت 27 أبريل 2024

أسعار السكر، تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السكر وطرح كميات كبيرة منه بالأسواق الحرة وخفض أسعاره، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا الفترة الماضية، فضلا عن انخفاض حجم الكميات المعروضة.

وتشهد أسعار السكر اليوم السبت استقرارا نسبيا، بحسب آخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السكر اليوم السبت

وبينت الاسعار على البوابة، أنّ أسعار السكر في الأسواق المحلية سجلت نحو 40.50 جنيه للكيلو، بينما يباع السكر في المنافذ والمعارض بـ27 جنيهًا للكيلو.

Advertisements

سعر كيلو السكر على بطاقات التموين

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقًا لعدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة.

كما يتم صرف كميات إضافية من السكر أيضًا على البطاقات بسعر 27 جنيهًا للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.

إنتاج مصر من السكر

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

التموين: شراء 500 ألف طن سكر خام لتعزيز المخزون الاستراتيجي

وأعلنت وزارة التموين عن شراء 500 ألف طن سكر خام، من خلال ممارسات تقوم بها الهيئة العامة للسلع التموينية، بهدف تعزيز أرصدة البلاد من السكر، مؤكدة وصول كميات السكر المتعاقد عليها خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر أغسطس 2024.

التموين: التعاقد على شراء 250 ألف طن سكر خام

وقامت الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء كمية ٢٥٠ ألف طن سكر خام على أن يكون وصول الكمية المتعاقد عليها خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر يوليو ٢٠٢٤.

تعاقدات السكر لتعزيز المخزون الاستراتيجي

وكانت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية ‏قد تعاقدت مؤخرًا، على ‏‏100 ألف طن سكر أبيض وتم استلامها خلال شهر مارس الماضي.

وتأتي التعاقدات الأخيرة للسكر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبية احتياجات ‏المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.

وتستمر شركات إنتاج السكر من البنجر وإنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية من قصب السكر في إنتاج السكر الأبيض وطرحه في السوق، لتلبية احتياجات المواطنين.