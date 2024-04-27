مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في مباراة ليفربول ووست هام (فيديو)

وقعت مشادة بين يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول ومحمد صلاح لاعب الفريق وقائد المنتخب الوطني، أثناء مشاركة الأخير في المباراة التي تجمع الريدز بـ وست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

ورصدت الكاميرا الناقلة للمباراة وقوع مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في الدقيقة 77 أثناء مشاركة محمد صلاح في اللقاء.

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يا ساتر.. واحدة من لقطات الموسم!



شجار محمد صلاح & يورغن كلوب على الخط قبل دخوله كبديل!!!!!!

pic.twitter.com/ZhOZhqqCeI — عمرو (@bt3) April 27, 2024

وسجل أنطونيو هدف التعادل لفريق وست هام يونايتد أمام ليفربول في الدقيقة 77 من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج -، لتصبح النتيجة 2-2.

وفور استقبال ليفربول هدف التعادل أمام وست هام قام يورجن كلوب بإشراك محمد صلاح قائد المنتخب الوطني.

مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

وسجل ثنائية وست هام كل من أنطونيو وجارود بوين، بينما سجل ثنائية ليفربول كلا من: كودي جاكبو مهاجم ليفربول هدف فريقه الثاني في مرمى وست هام يونايتد في الدقيقة 65 لتصبح النتيجة 2 -1 لصالح ليفربول.

وكان أندرو روبرتسون الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي، قد أحرز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني في مرمى وست هام في المباراة المقامة، على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج - بتقدم وست هام بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول بين ليفربول ووست هام يونايتد في المباراة المقامة، على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج - قد انتهى بتقدم وست هام بهدف دون رد.

واستمر التعادل السلبي بين الفريق حيث حاول لاعبو ليفربول خلال الـ 30 دقيقة تسجيل أولى الأهداف ولكن تألق حارس مرمى وست هام منع مهاجمي الريدز من الوصول إلى شباكه.

ومع الدقيقة 44 أحرز جارود بوين هدف وست هام في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد قبل أن يحرز روبرتسون هدف التعادل في الدقيقة 49 وجاكبو في الدقيقة 65

ويحتل ليفربول المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، بفارق 3 نقاط عن آرسنال المتصدر، ونقطتين عن مانشستر سيتي (الذي له مباراة مؤجلة)، فيما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن برصيد 48 نقطة.

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تشكيل ليفربول أمام وست هام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه، ألكسندر أرنولد، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، واتارو إندو، ريان جرافينبيرش، هارفي إليوت.

خط الهجوم: كودي جاكبو، لويس دياز.

محمد صلاح على مقاعد البدلاء

ويتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مواجهة وست هام يونايتد.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد وست هام - 2.30 عصرًا - beIN SPORTS 1

مانشستر يونايتد ضد بيرنلي - 5 مساءً - beIN SPORTS 1

فولهام ضد كريستال - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2

نيوكاسل ضد شيفيلد يونايتد - 5 مساءً - beIN SPORTS 2

ووفرهامبتون ضد لوتون تاون - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1.

إيفرتون ضد برينتفورد - 7.30 مساءً - beIN SPORTS 2

تشيلسي ضد أستون فيلا - 10 مساءً - beIN SPORTS 1

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم

1- آرسنال 77 نقطة

2- مانشستر سيتي 76 نقطة

3- ليفربول 74 نقطة

4- أستون فيلا 66 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة

6- مانشستر يونايتد 53 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- وست هام يونايتد 48 نقطة

9- تشيلسي 47 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برايتون 44 نقطة

12- وولفرهامبتون 43 نقطة

13- فولهام 42 نقطة

14- كريستال بالاس 39 نقطة

15- برينتفورد 35 نقطة

16- إيفرتون 33 نقطة

17- نوتينغهام فورست 26 نقطة

18- لوتون تاون 25 نقطة

19- بيرنلي 23 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة