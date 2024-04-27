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سيتولى إحضار الطعام، تفاصيل احتفال الأمير ويليام وكيت بذكرى زواجهما

ويليام وكيت، فيتو
ويليام وكيت، فيتو

يحتفل الزوجان الأكثر شهرة حول العام وهما الأمير ويليام وزوجته كيت بذكرى الـ13 لزواجهما، ولكن احتفال هذا العام مميز في حياة أمير وأميرة ويلز خاصة بعد إصابة الأخيرة بالسرطان والذى أعلنت عنه في مقطع فيديو شاركته مع الجمهور في 22 مارس 2024، وخضوعها للعلاج بعيدًا عن الأعين.

وبالرغم من ذلك فالزوجان يحرصان كل عام على الاحتفال بذكرى زواجهما يوم 29 أبريل - وفقًا لجرانت هارولد، كبير الخدم الملكي السابق، والذي توقع أن الاحتفال هذا العام سيكون أكثر خصوصية.

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وأشار إلى أن الأمير ويليام من المؤكد أن لديه خطط للاحتفال مع زوجته بذكرى زواجهما، بشكل خاص هذا العام. وأوضح لصحيفة The Royal Observer: "لدينا الذكرى السنوية لـ وليام وكاثرين في 29 أبريل.. ومع كل ما يحدث مع كيت، لن يكون هذا أمرًا عامًا، سيكون خاصًا جدًا، خلف الأبواب المغلقة".

الأمير ويليام وزوجته كيت

أوضح كبير الخدم أنها الاحتفال سوف يقام في منزل الزوجين، وسيتولى ويليام طهى وجبة الاحتفال، حيث قال: "من الممكن أن يقوم ويليام بالطهي، فهو طباخ جيد جدًا، لذا من الممكن أن يقوم بإعداد وجبة صغيرة أو شيء من هذا القبيل"، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أيضًا أن يتبادل الثنائي الهدايا.

ومن الممكن أن يستضيف الثنائي مجموعة أكبر في Adelaide Cottage في وندسور، مكان إقامتهم الأساسي، حيث قال هارولد: "ليس لدي أدنى شك في أنه ستكون هناك وجبة خاصة لهم، سواء كانت وجبة يدعون فيها الأصدقاء والعائلة، أو هم فقط".

وقد يبدو الاحتفال بـ ذكرى الزواج الـ 13 للزوجين هذا العام مختلفة عن السنوات الماضية، وسوف تكون أكثر خصوصية فقد اعتاد الزوجان على الاحتفال بذكرى زواجهما بحفل يتسم بالخصوصية ومشاركة صورة لهما مثلما يفعلان كل عام.

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