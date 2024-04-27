أبو تريكة يلوم محمد صلاح في واقعة كلوب: لازم تحترم مدربك

محمد صلاح ويورجن كلوب، علق محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحلل قنوات بين سبورت، على مشادة محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني مع يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، في المباراة التي جمعت الريدز بـ وست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

أبو تريكة يعلق على مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب

وقال أبو تريكة في الاستوديو التحليلي لقناة بين سبورت عقب مباراة ليفربول ووست هام: "أنا زعلان من مشهد محمد صلاح مع يورجن كلوب للغاية، أنا بحب الاثنين ولكن أحب محمد صلاح أكثر وهو أخي الأصغر.

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وواصل: “محمد صلاح أخطأ لأن يورجن كلوب مدربه مهما حدث خاصة أنكما تتمتعان بعلاقة الناس بتحلم بيها”.

وأضاف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق: “ما حدث لم يكن يجب أن يظهر أمام الناس ولازم تحترم مدربك، وما حدث من صلاح لا يصلح لأنه لاعب وكلوب مدرب”.

وأشار: “محمد صلاح قدوة للاعبين وعندما يشاهده لاعبون صغار يفعل ذلك مع مدربه سيقومون بتقليده”.

وأتم حديثه: “ما حدث خطأ من كلوب وصلاح ولكن الخطأ الأكبر من صلاح لأنه لاعب وكلوب مدرب”.

وتعادل فريق ليفربول مع نظيره وست هام بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب لندن الأولمبي، وتواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء الريدز قبل أن يشارك في الدقيقة 77.

ووقعت مشادة بين يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول ومحمد صلاح لاعب الفريق وقائد المنتخب الوطني، أثناء مشاركة الأخير في المباراة التي جمعت الريدز بـ وست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

وعلق محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني على مشادته مع يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، أثناء مشاركة الأخير في المباراة التي جمعت الريدز بـ وست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

أول تعليق من محمد صلاح بعد مشادته مع يورجن كلوب

وعندما طلب الصحفيين من محمد صلاح الحديث عقب مواجهة وست هام قال في تصريح قصير: “إذا تحدثت ستكون هناك نار".

محمد صلاح ويورجن كلوب

ورصدت الكاميرا الناقلة للمباراة وقوع مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في الدقيقة 77 أثناء مشاركة محمد صلاح في اللقاء ولكن لم يوضح الفيديو سبب الخلاف بين الثنائي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من تصوير الجمهور يرصد مشادة محمد صلاح مع يورجن كلوب من بدايتها، ولمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وتعادل فريق ليفربول مع نظيره وست هام بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

سجل ثنائية وست هام كل من جارود بوين في الدقيقة 43 وميشيل أنطونيو في الدقيقة 77، بينما سجل ثنائية ليفربول كلا من كودي جاكبو في الدقيقة 65 وأندرو روبرتسون في الدقيقة 49.

حدثت مشادة بين يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول ومحمد صلاح لاعب الفريق وقائد المنتخب الوطني، أثناء مشاركة الأخير في المباراة التي تجمع الريدز بوست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج -.

ورصدت الكاميرا الناقلة للمباراة حدوث مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في الدقيقة 77 أثناء مشاركة محمد صلاح في اللقاء.

ويحتل ليفربول المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، فيما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن برصيد 48 نقطة.

تشكيل ليفربول أمام وست هام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه، ألكسندر أرنولد، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، واتارو إندو، ريان جرافينبيرش، هارفي إليوت.

خط الهجوم: كودي جاكبو، لويس دياز.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد وست هام - 2.30 عصرًا - beIN SPORTS 1

مانشستر يونايتد ضد بيرنلي - 5 مساءً - beIN SPORTS 1

فولهام ضد كريستال - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2

نيوكاسل ضد شيفيلد يونايتد - 5 مساءً - beIN SPORTS 2

ووفرهامبتون ضد لوتون تاون - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1.

إيفرتون ضد برينتفورد - 7.30 مساءً - beIN SPORTS 2

تشيلسي ضد أستون فيلا - 10 مساءً - beIN SPORTS 1

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال 77 نقطة

2- مانشستر سيتي 76 نقطة

3- ليفربول 75 نقطة

4- أستون فيلا 66 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة

6- مانشستر يونايتد 53 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- وست هام يونايتد 49 نقطة

9- تشيلسي 47 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برايتون 44 نقطة

12- وولفرهامبتون 43 نقطة

13- فولهام 42 نقطة

14- كريستال بالاس 39 نقطة

15- برينتفورد 35 نقطة

16- إيفرتون 33 نقطة

17- نوتينغهام فورست 26 نقطة

18- لوتون تاون 25 نقطة

19- بيرنلي 23 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة