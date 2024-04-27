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تهتك للأنسجة وتعفن، البحوث الزراعية تكشف تعرض البطيخ لتغيرات فسيولوجية

البطيخ، فيتو
البطيخ، فيتو

البطيخ المسرطن، كشفت الدكتورة أمل العوضي الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، حقيقة البطيخ المسرطن المنتشر في الأسواق.

تأثير التغيرات المناخية علي الطبيخ

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”، أن التغيرات المناخية من الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة بشكل غير طبيعي ثم انخفاضها أيضا بشكل مفاجئ تؤدي إلى أمراض فسيولوجية في البطيخ.

مشكلة تهتك أنسجة البطيخ

وأشار إلى أن حصاد البطيخ أثناء تعامد أشعة الشمس على المحصول يؤدي إلى تهتك الأنسجة الداخلية للبطيخ، لافتة إلى أن الكدمات التي تحدث أثناء عملية النقل قد تؤدي إلى تعفن البطيخ لذلك يجب اتخاذ الحيطة والحذر في عملية النقل وعدم تعرض البطيخ لأشعة الشمس لأنها تتسبب في تهتك الأنسجة.

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نصيحة لبائعي البطيخ

ونصحت بائعي البطيخ بعمل غطاء على البطيخ خلال عملية عرضه للبيع حتى لا يتسبب ذلك في حدوث تعفن داخلي بالثمرة.

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