أخبار الحوادث اليوم: شاب يخطف طفلا ويقتله في المرج.. والأمن العام يحل لغز سرقة 5 ملايين جنيه بأبو النمرس
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
شاب يخطف طفلا ويقتله بعد الفشل في الحصول على فدية بالمرج
شهدت منطقة المرج جريمة قتل بشعة عندما أقدم شاب على خطف طفل وقتله شنقا داخل شقة بعد فشله في الحصول على فدية من ذويه.
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من والد طفل بغياب نجله “سيف ه ر” 10 سنوات وعدم عثوره عليه بمنطقة المرج.
غلق طريق مرسى علم - إدفو أمام حركة السيارات بسبب السيول
قررت الإدارة العامة للمرور غلق طريق مرسى علم - إدفو أمام حركة السيارات، اليوم الإثنين، بسبب السيول التي تعرض لها الطريق.
وقال مصدر أمنى إن قرار غلق طريق مرسى علم - إدفو احترازيًا أمام حركة السيارات، بسبب السيول التي تعرض لها الطريق وحرصا على سلامة المواطنين.
الداخلية تعقد محاضرات لطلبة المدارس للتوعية بمخاطر المواد المخدرة
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية بمرحلتى "الإعدادية - الثانوية" للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئاتهم العمرية، كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها.
الداخلية تواصل تأمين الانتخابات الرئاسية وتقدم المساعدات لكبار السن وذوي الهمم (صور)
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات الأمنية بكافة محافظات الجمهورية، ورفع درجة الاستعداد الأمنى لتأمين مجريات سير عملية الاقتراع لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024.
كما قام مديري الأمن والقيادات الأمنية بالمرور على كافة الخدمات المكلفة بتأمين مقار لجان الانتخابات الرئاسية للتأكد من انتظامها ومتابعة مجريات سير العملية الانتخابية، والتأكيد على تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين أثناء عملية الاقتراع، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم.
الأمن العام يحل لغز سرقة 5 ملايين جنيه من تاجر في أبو النمرس
تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين بسرقة 5 ملايين جنيه من تاجر فى أبو النمرس.
تلقى مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (تاجر) بتعرفه على أحد الأشخاص، واتفقا على تغيير مبلغ (قرابة 5 مليون جنيه) إلى عملات أجنبية ولدى تقابلهما بإحدى المناطق بالجيزة اصطحبه بسيارة ملاكى لإحدى الفيلات بدائرة المركز وأوهمه بأنها ملكه، إلا أنه فوجئ بحضور سيارة "ميكروباص" ترجل منها مجموعة من الأشخاص واستولوا على المبلغ المالى الذى كان بحوزته ولاذوا بالهرب.
ضبط 234 طربة لمخدر الحشيش بحوزة سائق فى أطفيح
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (سائق، له معلومات جنائية) حال قيادته سيارة "أجرة" بدائرة مركز شرطة أطفيح وبحوزته (عدد 234 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام).
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