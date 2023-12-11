الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الأمن العام يحل لغز سرقة 5 ملايين جنيه من تاجر فى أبو النمرس

المتهمين بسرقة 5
المتهمين بسرقة 5 ملايين جنيه، فيتو

تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين بسرقة 5 ملايين جنيه من تاجر فى أبو النمرس.


 

تلقى مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة  بلاغا من (تاجر) بتعرفه على أحد الأشخاص، وإتفقا على تغيير مبلغ (قرابة 5 مليون جنيه) إلى عملات أجنبية ولدى تقابلهما بإحدى المناطق بالجيزة اصطحبه بسيارة ملاكى لإحدى الفيلات بدائرة المركز وأوهمه بأنها ملكه، إلا أنه فوجئ بحضور سيارة "ميكروباص" ترجل منها مجموعة من الأشخاص وإستولوا على المبلغ المالى الذى كان بحوزته ولاذوا بالهرب.

Advertisements


 

تزاحم المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالمعصرة والرحاب والبساتين (صور)

حملة أمنية تضبط 17 ديلر مخدرات و90 قضية تسول فى الإسكندرية

و بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 
6 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، من بينهم سيدة "محكوم عليها بالسجن المؤبد فى قضية قتل عمد"، وكذا ضبط السيارة "الميكروباص" المستخدمة فـى الواقعة.


و بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ على متطلباتهم الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

النيابة العامة قطاع الأمن العام مركز شرطة ابوالنمرس مديرية أمن الجيزة وزير الداخلية

مواد متعلقة

تزاحم المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالمعصرة والرحاب والبساتين (صور)

حملة أمنية تضبط 17 ديلر مخدرات و90 قضية تسول فى الإسكندرية

حضور مكثف للمواطنين أمام لجان الانتخابات بمدينة نصر والساحل والسلام وشبرا (صور)

اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية بأكتوبر والشيخ زايد استعدادا لفتح صناديق الاقتراع

حالة الطرق اليوم، كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة ثان أيام الانتخابات الرئاسية

ضبط 233 تاجر مخدرات و30 متهما بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة بالمحافظات

سيدة تقتل طفليها وتتخلص من حياتها في النيل بالجيزة

حملات تفتيشية تحرر 25 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في المحافظات

الأكثر قراءة

كأس العالم للأندية، تفاصيل إصابة ثنائى الأهلى واستبعادهما من رحلة المونديال

تعرف على مستجدات جهود حماية الأمن الغذائي للمصريين وزيادة الصادرات الزراعية

الأمن العام يحل لغز سرقة 5 ملايين جنيه من تاجر فى أبو النمرس

هوانم جاردن سيتي يتصدرن صفوف الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، العملة الخضراء تصل لقمم جديدة بحركة التداولات (تحديث لحظى)

3500 جنيه الحد الأدنى للقطاع الخاص من أول يناير 2024

حقق 750 جنيها في آخر ليلة عرض..إيرادات ضعيفة جدا تهدد بسحب فيلم أولاد حريم كريم من دور العرض

تعرف على سعر الدينار الكويتي بداية تعاملات اليوم الإثنين 11-12-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

يشبه محمد علي كلاي، ملاكم آلي يهدد البشر

ترامب: "نفسي أكون ديكتاتور ليوم واحد"

هدية العريس لعروسه، حقيبة بها 8 كيلو ذهب و6 ملايين ليرة في تركيا

أزمة الطماطم أجبرت إسرائيل على استيراد 1200 طن من الأردن وتركيا في أسبوع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 11-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاثنين 11-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 10-12-2023

المزيد

انفوجراف

6 حالات تؤدي لإسقاط ملكية براءة الاختراع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي ووطني علمه النبي لأصحابه

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية