الأمن العام يحل لغز سرقة 5 ملايين جنيه من تاجر فى أبو النمرس

تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين بسرقة 5 ملايين جنيه من تاجر فى أبو النمرس.





تلقى مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (تاجر) بتعرفه على أحد الأشخاص، وإتفقا على تغيير مبلغ (قرابة 5 مليون جنيه) إلى عملات أجنبية ولدى تقابلهما بإحدى المناطق بالجيزة اصطحبه بسيارة ملاكى لإحدى الفيلات بدائرة المركز وأوهمه بأنها ملكه، إلا أنه فوجئ بحضور سيارة "ميكروباص" ترجل منها مجموعة من الأشخاص وإستولوا على المبلغ المالى الذى كان بحوزته ولاذوا بالهرب.

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و بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة

6 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، من بينهم سيدة "محكوم عليها بالسجن المؤبد فى قضية قتل عمد"، وكذا ضبط السيارة "الميكروباص" المستخدمة فـى الواقعة.



و بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ على متطلباتهم الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



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