ضبط 234 طربة لمخدر الحشيش بحوزة سائق فى أطفيح

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية،بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (سائق، له معلومات جنائية) حال قيادته سيارة "أجرة" بدائرة مركز شرطة أطفيح وبحوزته (عدد 234 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام).



و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

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عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

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