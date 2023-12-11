الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

غلق طريق مرسى علم - إدفو أمام حركة السيارات بسبب السيول

غلق طريق مرسى علم
غلق طريق مرسى علم - إدفو أمام حركة السيارات بسبب السيول،فيتو

قررت الإدارة العامة للمرور غلق طريق مرسى علم - إدفو أمام حركة السيارات، اليوم الإثنين، بسبب السيول التي تعرض لها الطريق.

الفنانة سميرة أحمد تدلى بصوتها الانتخابي (فيديو)

الداخلية تعقد محاضرات لطلبة المدارس للتوعية بمخاطر المواد المخدرة

وقال مصدر أمنى إن قرار غلق طريق مرسى علم - إدفو احترازيًا أمام حركة السيارات، بسبب السيول التي تعرض لها الطريق وحرصا على سلامة المواطنين.

 

وفى سياق آخر فى وقت سابق، وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، تحسبا لسقوط أمطار غزيرة قد تصل لحد السيول قادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر.

 

Advertisements

 

 

وجاء ذلك بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية، خاصة على محافظات جنوب الصعيد.

 

 

وأضاف محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية، أنهت جاهزيتها لخطة الطوارئ ومواجهة السيول، وعمل دوريات لمتابعة صيانة مخرات السيول، ومتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العام بديوان المحافظة، في حالة حدوث أى طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ، 

 

ووجه إدارة المرور باتخاذ كافة التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق، واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة متصلة بشكل دائم مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، كما يتم التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها.

 

ومن جانبه ناشد محافظ قنا، المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بإرشادات المرور والسرعات المقررة، وعدم استخدام فرامل السيارة على الطرق التي تتساقط عليها مياه الأمطار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طريق مرسى علم - إدفو غلق طريق مرسى علم - إدف الادارة العامة للمرور السيول

مواد متعلقة

الفنانة سميرة أحمد تدلى بصوتها الانتخابي (فيديو)

الداخلية تعقد محاضرات لطلبة المدارس للتوعية بمخاطر المواد المخدرة

الداخلية تواصل تأمين الانتخابات الرئاسية وتقدم المساعدات لكبار السن وذوي الهمم (صور)

ضبط عامل وميكانيكي لسرقتهما 3 طلاب وربة منزل فى الشيخ زايد

الأمن العام يحل لغز سرقة 5 ملايين جنيه من تاجر فى أبو النمرس

ضبط 234 طربة لمخدر الحشيش بحوزة سائق فى أطفيح

القبض على موظف استولى على أموال المواطنين بزعم بيع سيارات كهربائية فى كرداسة

تزاحم المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالمعصرة والرحاب والبساتين (صور)

الأكثر قراءة

هل يجوز التصويت ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية ؟ الوطنية للانتخابات تجيب

الحالة الصحية لـ العامري فاروق تصيب جماهير الكرة بالحزن، وشقيقه: رفع جهاز التنفس عنه

وزيرة التخطيط تكشف خطة الحكومة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

الانتخابات الرئاسية 2024، لافتات أنا بحب مصر تزين مدخل لجان النادي الأهلي (صور)

التصريح بدفن جثة الطفلة ضحية الدهس أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بطريق مصر الإسماعيلية

غلق طريق مرسى علم - إدفو أمام حركة السيارات بسبب السيول

نتنياهو: حماس لا تسمح لأحد بمغادرة غزة ونحن سنسمح بذلك بعد السيطرة على القطاع

بعد واقعة منعه من الدخول، بيراميدز يستعيد ماييلي بمواجهاته القادمة

Advertisements

منوعات

المزيد

الانتخابات الرئاسية 2024، لافتات أنا بحب مصر تزين مدخل لجان النادي الأهلي (صور)

القائمة الكاملة للمرشحين للفوز بجوائز الجولدن جلوب الـ 81

فضيحة تطيح بـ4 وزراء و11 مسؤولا في اليابان، اعرف السبب

مرتضى منصور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعجوزة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 11-12-2023

محلل سياسي تركي يكشف سلاح المقاومة الجديد، وسر صادم عن الاحتلال في غزة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 11-12-2023

المزيد

انفوجراف

سر غياب التونسية فريال يوسف عن الفن عامين وهذه الأعمال ندمت عليها (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك؟.. دار الإفتاء تجيب

مفتاح الخير كله، نص أذكار الصباح مكتوبة

ما حكم الجمع في النية بين تحية المسجد وركعتي السنة القبلية؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية