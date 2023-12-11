حملة أمنية تضبط 17 ديلر مخدرات و90 قضية تسول فى الإسكندرية

شنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، حملات الأمنية لاستهداف حائزى ومتجرى المواد المخدرة بمنطقة مقابر العامود بدائرة قسم كرموز.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 17 قضية ضُبط خلالها 17 متهم وبحوزتهم (6,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – 600 قرص مخدر ).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

حملة لضبط جرائم التسول

كما قامت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، بحملات أمنية لمكافحة جرائم بشتى صورها من بينهم التسول وإستجداء المارة بمنطقتى "سان ستيفانو – لوران" بدائرة قسم الرمل.

Advertisements

و أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (90) قضية متنوعة ضُبط خلالهم عدد (90 متهم) وعُثر بحوزتهم على (7 قطع سلاح أبيض) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط سائق هارب من حكم قضائى

كما رصدت الاجهزة الامنية، ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إلتماس صاحب الحساب لتنفيذ حكم قضائى صادر لصالحه ضد (سائق - مُقيم بمحافظة البحر الأحمر).



بالفحص تبين أن المشكو فى حقه (مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة "ومطلوب التنفيذ عليه فى الحكم الوارد بالإلتماس المشار إليه.. وتم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ