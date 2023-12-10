بعد واقعة مها أحمد، نقابة المهن التمثيلية تنتفض ضد تحديات أعضائها على التيك توك

تدرس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي اتخاذ إجراءات عقابية ضد أعضائها الذين يسيئون استخدام منصة تيك توك؛ بشكل مهين لجموع الفنانين.

وعلمت "فيتو" أن مجلس النقابة يناقش ظاهرة ظهور الممثلين عبر موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك في تحديات صعبة وتسئ لهم؛ في ظل تفاقم الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، ويعتزم اتخاذ إجراءات عقابية وتنظيمية ضدهم.

وكانت الممثلة مها أحمد صدمت جمهورها الشهر الماضي من خلال ظهورها عبر تيك توك، من خلال بعض التصريحات والتلميحات غير الإيجابية.

Advertisements

وقالت مها أحمد عبر الفيديو إنها اضطرت إلى ذلك في ضوء عدم تلقيها فرصًا للظهور في أعمال تليفزيونية وسينمائية، كما اشتبكت مع إحدى منتقداتها ووصفتها بـ"الخدامة"، ما أثار جدلًا كبيرًا.

وبعد الواقعة، قالت مها أحمد خلال بث مباشر عبر حسابها على تيك توك: “إحنا بنطلع عشان مبنشتغلش،ولقينا مجال زي السوشيال ميديا.. أنا حرة ومحدش له حاجة عندي”. ويلجأ بعض الفنانين الذين يعانون من التعطل عن العمل إلى المنصة الشهيرة؛ لضمان تواجدهم في الأضواء وللتكسب المادي.