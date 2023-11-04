السبت 04 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أشرف زكي يلتقي شعبة الإنتاج لتفعيل قرارات إيقاف مكاتب الكاستنج والممثلين المخالفين

اجتماع المهن التمثيلية
اجتماع المهن التمثيلية مع شعبة الإنتاج، فيتو

التقى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، مع شعبة الإنتاج لمناقشة القضايا الخاصة بالمهنة.

 

اجتماع المهن التمثيلية مع شعبة الإنتاج 

وجاء الاجتماع الذي جمع المهن التمثيلية مع شعبة الإنتاج من أجل تفعيل قرارات النقابة الخاصة بإيقاف مكاتب الكاستنج والممثلين المخالفين للوائح النقابة؛ وهي القرارات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

نقابة المهن التمثيلية 

وكان مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي أصدر مؤخرًا قرارًا بإيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل) وذلك لمخالفتهم قوانين النقابة.

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وجاء في بيان نقابة المهن التمثيلية: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل)، وذلك لمخالفتهم قانون النقابة رقم 25 لسنة 1978، وقرر مجلس إدارة النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة ضدهم".

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