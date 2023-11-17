الجمعة 17 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مها أحمد: بطلع على تيك توك عشان مش لاقية شغل

مها أحمد، فيتو
مها أحمد، فيتو

عادت الفنانة مها أحمد لتصدر التريند من جديد، وذلك بعد الحديث عن استيائها من عدم عرض أعمال فنية للمشاركة بها في الفترة الحالية، مشيرةً إلى أنها أصبحت موظفة في منصة تيك توك، بعدما تعاقدت مع إدارتها منذ فترة.

 

في هذا السياق، قالت مها أحمد خلال بث مباشر عبر حسابها على تيك توك: إحنا بنطلع عشان مبنشتغلش، في الوسط مبنشتغلش ولقينا مجال زي السوشيال ميديا، ولو أنا مثلًا بعمل مسرح ولو فيه عائلة سعودية أو كويتية بيجيبولي هدايا، وعندي أصدقاء يمنيين بيجبولي فضة وبقبل الهدايا، فهل أقبل الهدايا وأنا في المسرح أو السينما ومش هقبلها على اللايف؟ لا هقبلها، أنا حرة ومحدش له حاجة عندي.

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وتابعت مها أحمد: خلاصة الموضوع، إحنا داخلين على التيك توك عشان نشتغل، أنا واحدة ماضية عقد مع تيك توك وتبع إدارة التيك توك، أنا موظفة وبشتغل ولازم أشوف شغلي وأكل عيشي وبفكر الناس بيا والـ CV بتاعي وإني فنانة وموجودة حتى لو ماليش أعمال دلوقتي.

 

كما وجهت رسالة لشخص مجهول دون ذكر اسمه، قائلةً: الواحد هيرجع وأقول ربنا يشفي كل مبتلى أو مريض، قلة الدعم بتجيب حالة مش طبيعية وكلنا بنكتئب، فيه واحد بيعبر عن حاله ويطلع لايف ويبقى تريند، يعني فيه واحد ما من ضمن الناس المدمنة طلب مني نتخانق مع بعض عشان يطلع تريند، رغم إنه عمل حاجة وطلع بيها تريند وكسب تعاطف الناس، قولتله عيب مش للدرجة دي، أنا مش من الناس اللي ممكن تطلع تريند عشان خناقة مع حد أنا تريند لوحدي.

 

واختتمت مها بقولها: كل حد بيستخدمني عشان يطلع تريند هو حر، وإنك تقعد في اللايف والناس تشتمك بس تخلي الواحد حالته النفسية مش كويسة ويتصاب بالهلع والرغي واللت والعجن وشتايم الناس وإني أسخر الأدمن اللي عندي يسجلوا كل اللايفات، ليه يعني؟

 

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