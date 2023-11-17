سبوبة اللايف، فنانون اتجهوا للتيك توك من أجل لقمة العيش..أبرزهم فادي خفاجة وأحدثهم مها أحمد (صور)

شهدت الساحة الفنية، خلال هذه الفترة اتجاه عدد من الفنانين إلى لايفات تطبيق “تيك توك” كمصدر رزق لهم، بسبب قلة المشاركة في الأعمال الفنية وآخرهم مها أحمد، التي ظهرت في لايف وأكدت أنها أقدمت علي ذلك بسبب عدم وجود فرصة عمل لها.

لايفات الفنانين علي تطبيق “تيك توك” من أجل المال، زادت بشكل ملحوظ مما أثار تعاطف الجمهور معهم، ووصل الأمر إلي وجود مطالبات من رواد السوشيال ميديا بإتاحة فرص لهؤلاء الفنانين.

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مها أحمد: بطلع على تيك توك عشان مش لاقية شغل

عادت الفنانة مها أحمد لتصدر التريند من جديد، وذلك بعد الحديث عن استيائها من عدم عرض أعمال فنية للمشاركة بها في الفترة الحالية، مشيرةً إلى أنها أصبحت موظفة في منصة تيك توك، بعدما تعاقدت مع إدارتها منذ فترة.

فادي خفاجة ومها أحمد، فيتو

في هذا السياق، قالت مها أحمد خلال بث مباشر عبر حسابها على تيك توك: إحنا بنطلع عشان مبنشتغلش، في الوسط مبنشتغلش ولقينا مجال زي السوشيال ميديا، ولو أنا مثلًا بعمل مسرح ولو فيه عائلة سعودية أو كويتية بيجيبولي هدايا، وعندي أصدقاء يمنيين بيجبولي فضة وبقبل الهدايا، فهل أقبل الهدايا وأنا في المسرح أو السينما ومش هقبلها على اللايف؟ لا هقبلها، أنا حرة ومحدش له حاجة عندي.

مها أحمد، فيتو

وتابعت مها أحمد: خلاصة الموضوع، إحنا داخلين على التيك توك عشان نشتغل، أنا واحدة ماضية عقد مع تيك توك وتبع إدارة التيك توك، أنا موظفة وبشتغل ولازم أشوف شغلي وأكل عيشي وبفكر الناس بيا والـ CV بتاعي وإني فنانة وموجودة حتى لو ماليش أعمال دلوقتي.

كما وجهت رسالة لشخص مجهول دون ذكر اسمه، قائلةً: الواحد هيرجع وأقول ربنا يشفي كل مبتلى أو مريض، قلة الدعم بتجيب حالة مش طبيعية وكلنا بنكتئب، فيه واحد بيعبر عن حاله ويطلع لايف ويبقى تريند، يعني فيه واحد ما من ضمن الناس المدمنة طلب مني نتخانق مع بعض عشان يطلع تريند، رغم إنه عمل حاجة وطلع بيها تريند وكسب تعاطف الناس، قولتله عيب مش للدرجة دي، أنا مش من الناس اللي ممكن تطلع تريند عشان خناقة مع حد أنا تريند لوحدي.

واختتمت مها بقولها: كل حد بيستخدمني عشان يطلع تريند هو حر، وإنك تقعد في اللايف والناس تشتمك بس تخلي الواحد حالته النفسية مش كويسة ويتصاب بالهلع والرغي واللت والعجن وشتايم الناس وإني أسخر الأدمن اللي عندي يسجلوا كل اللايفات، ليه يعني؟

فادي خفاجة منفعلا: عملت جولات على تيك توك عشان مش لاقي شغل

وفي شهر سبتمبر الماضي، فاجأ الفنان فادي خفاجة، جمهوره على موقع الفيديوهات الشهير “تيك توك"، بظهوره عاري الجسد، معبرًا عن غضبه بسبب عدم عرض أعمال فنية عليه خلال الفترة الماضية.

فادي خفاجة، فيتو

فادي خفاجة فتح النار على بعض المتابعين، بسبب جولات تيك توك، وأكد أنه لجأ إليها بسبب عدم عرض أعمال فنية عليه، وقال "اضطريت أدخل في جولات تيك توك لإني مش لاقي شغل، والفنانة وفاء عامر حاولت كتير تجبني معاها في أعمال فنية ، لكن مفيش فايدة قاعد في البيت من غير شغل".

وتابع في الفيديو المنشور عبر “تيك توك”: "محدش يهاجم وفاء عامر أو غيرها لأننا بنطلع على تيك توك محدش عارف ظروفنا وأي حد هيتريق هيعرف شغله.. دا مش مكاني أنا اتخرجت من معهد فنون مسرحية بتقدير جيد جدا.. المفروض إن أقل حقوقي أشتغل بقا كفاية".

لايفات سها جلال

كما تعتبر الفنانة سها جلال أيضا من الفنانات، اللاتي تظهر في لايفات الجولات بتطبيق التيك توك من حين لآخر علي فترات متقاربة من أجل المال، حيث تظهر في لايفات مع المتابعين.

سهام جلال، فيتو

ويعد حمو بيكا واحدا من أشهر مطربي المهرجانات في الساحة الفنية، كما أنه يمتلك أيضا عددا من المشاريع الخاصة، إلا أنه يشارك أيضا في لايفات الجولات علي تطبيق “تيك توك” من حين لآخر من أجل المال.