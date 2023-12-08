الجمعة 08 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

كواليس دعوة المهن التمثيلية لمكاتب الكاستينج للعمل تحت إشرافها بداية من 10 ديسمبر

نقابة المهن التمثيلية،
نقابة المهن التمثيلية، فيتو

حرصت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، على دعوة مكاتب الكاستينج للعمل تحت إشرافها والتقدم بطلب للنقابة بشكل قانوني.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا، جاء به: إعلان على من يرغب من مكاتب الكاستينج العمل تحت مظلة وإشراف نقابة المهن التمثيلية، التقدم للنقابة باسم المكتب واسم المسئول عنه، من يوم 10 ديسمبر، المواعيد من 6 إلى 11 مساءً، من الأحد إلى الخميس.

والتقى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مع شعبة الإنتاج لمناقشة القضايا الخاصة بالمهنة.

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اجتماع المهن التمثيلية مع شعبة الإنتاج 

وجاء الاجتماع الذي جمع المهن التمثيلية مع شعبة الإنتاج من أجل تفعيل قرارات النقابة الخاصة بإيقاف مكاتب الكاستنج والممثلين المخالفين للوائح النقابة؛ وهي القرارات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

نقابة المهن التمثيلية 

وكان مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي أصدر مؤخرًا قرارًا بإيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل) وذلك لمخالفتهم قوانين النقابة.

وجاء في بيان نقابة المهن التمثيلية: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل)، وذلك لمخالفتهم قانون النقابة رقم 25 لسنة 1978، وقرر مجلس إدارة النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة ضدهم".

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