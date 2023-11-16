الخميس 16 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مها أحمد تصدم الجمهور بطريقة مهاجمة المتابعين وتطلب من هادي خفاجة هذا الطلب

مها أحمد،فيتو
مها أحمد،فيتو

 فاجأت الفنانة مها أحمد، الجمهور بانفعالها على متابعيها خلال بث مباشر على تيك توك، وهو ماعرضها لانتقادات حادة من الجمهور بعد انتشار الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 في هذا السياق، وجهت مها أحمد، رسالة قاسية لجمهورها خلال البث المباشر والذي كان يشاركها البث كل من الفنان هادي خفاجة وشقيقه فادي خفاجة عبر موقع الفيديوهات التيك توك، واصفة منتقديها بـ الخدامات، وقالت: يا خدمات بطلوا كفاية.. أي خدامة هتفتح بوقها بالشبشب وأنا قعدتي دي عشان المصلحة واحدة.. إحنا عملنا اللي علينا ورينا آخركم إيه يا بعدة.

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 فيما طلبت مها من فادي خفاجة خلال البث غلق جميع التعليقات بعد سيل من الشتائم عليها بعد وصف متابعيها بأنهم خدامات.

 

على الجانب الآخر، كانت مها تضامنت مها أحمد مع الشعب الفلسطيني مؤخرًا، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بإنستجرام، وكتبت قائلة: لما الطين يروح إيه اللي فاضل.. فلسطين عربية.

 

 وأكدت مها أحمد علي تفويضها للرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية سيناء من الكيان الصهيوني، وكتبت عبر إنستجرام قائلة: أنا المواطنة مها أحمد محمد السيد أفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي: أولا- حماية أرض مصر من المخاطر مع إسرائيل وإنهاء مسيرة سلام استمرت عقودا. 

ثانيا- حماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية.

 ثالثا- حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم فلا أرض بلا شعب. 

رابعا- حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.

 

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