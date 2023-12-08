أخبار الفن اليوم: وفاة شقيق أحمد حلمي.. والمخرج عاطف شكري يتعرض لـ أزمة صحية

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

أعلنت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، وفاة شقيقها الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك صباح اليوم الجمعة.

قال الفنان سيد رجب، أثناء استضافته مع سولد أوت كامل عدد مع الإعلامي محمود سعد: "أنا زملكاوي لان أبويا كان بيلعب قي نادي الترسانة، واعتزل اللعب بسبب الإصابة ولما سألت والدي هل هو أهلاوي ولا زملكاوي، قالي انا زملكاوي فمن ساعتها حسيت ان الزمالك فوق الجميع".

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أعلن الفنان طاهر أبو ليلة، وفاة شقيقه “محمد”، وذلك خلال حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

أكد الفنان اللبناني وائل جسار، أنه تلقي عروضا كثيرة لخوض تجربة التمثيل، ولكنه يفضل التركيز في الغناء قائلا: “عرض عليا كتير أني أمثل ولكن أنا شوية مش بفكر في الموضوع دا وأنا مركز على أغانيا الخاصة”.

كشف الفنان تامر ضيائي عن وضعه الصحي، وذلك بعد تعرضه لحادث سير وتهشم سيارته منذ أيام.

وقال تامر ضيائي في تصريح خاص لـ"فيتو" إنه بصحة جيدة في الوقت الحالي، ولا يعاني من أذي، مقدما للشكر لكل من سأل عنه بعد تعرضه لحادث سير وتهشم سيارته.

تعرض المخرج عاطف شكري لأزمة صحية بشكل مفاجئ نقل علي أثرها إلي أحد المستشفيات.

ووجه المخرج عاطف شكري الشكر لكل من دعمه وحرص علي الاطمئنان علي صحته، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع “فيس بوك”.

وقال “عاطف”: "شكرًا لكل الأصدقاء اللي سألوا عني، شكرا لدعم نقابة المهن السينمائية المحترمة، يا رب تمم شفاك على خير إن شاء الله".

وجهت الفنانة ناهد السباعي دعوة لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي، بالرحمة وذلك في أول جمعة بعد وفاتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلقت قائلة: "اللهم ارزق أمي الجنة واجعلها سيدة من سيدات الجنة. ارزق أمي يا رب الجنة وارزقها الفردوس الأعلى من جارات النبي محمد صل الله عليه وسلم. ربنا ارزق أمي لذة النظر لوجهك الكريم."

يستعد الفنان هاني شاكر، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة بعنوان “أنسي اللي خان” والتي من المقرر طرحها قريبا على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.