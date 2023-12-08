الجمعة 08 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

أول تعليق من المخرج عاطف شكري على تعرضه لوعكة صحية

المخرج عاطف شكري،فيتو
المخرج عاطف شكري،فيتو

تعرض المخرج عاطف شكري لأزمة صحية بشكل مفاجئ  نقل علي أثرها إلي أحد المستشفيات.

عاطف شكري يتعرض لأزمة صحية 

ووجه المخرج عاطف شكري الشكر لكل من دعمه وحرص علي الاطمئنان علي صحته ، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع “فيس بوك”.

وقال “عاطف”:شكرًا لكل الأصدقاء اللي سألوا عني،  شكرا لدعم نقابة المهن السينمائية المحترمة، يا رب تمم شفاك على خير إن شاء الله.

وكان المخرج أشرف فايق أعلن عن تعرض المخرج عاطف شكري لأزمة صحية ، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “في بوك”.

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وقال “أشرف”:" يرقد الآن في المستشفى  المخرج السينمائي الكبير وصديق عمري، ورفيق رحلة الكفاح عاطف شكري رجاء الدعاء له بالشفاء العاجل، فهو يعاني من التهاب رئوي حاد.

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