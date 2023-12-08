وائل جسار يكشف سبب عدم خوضه تجربة التمثيل (فيديو)

أكد الفنان اللبناني وائل جسار، أنه تلقي عروضا كثيرة لخوض تجربة التمثيل، ولكنه يفضل التركيز في الغناء قائلا:" عرض عليا كتير أني أمثل ولكن أنا شوية مش بفكر في الموضوع دا وأنا مركز علي أغانيا الخاصة.

وائل جسار يكشف سبب عدم خوضه تجربة التمثيل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء الإمارات”:" وكل اللي شافوني في الكليبات كمخرجين قالولي انت لازم تمثل، وأنت عندك موهبة تمثلية جامدة، ولكن فكرة التمثيل غير واردة حاليا ومعرفش المستقبل مخبي إيه.

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كما أعرب وائل جسار عن سعادته بالمشاركة في حفل ليلة الدمو2، والذي أقيم مؤخرا قائلا:" الأغاني اللي قدمتها غريبة الناس ومشيت خلاص الأغنيتين دول هما اللي يمكن الناس قالت عليهم أنهم كسروا الدنيا والحمدالله الناس كانت مبسوطة أوي وأنا أشكر كل القائمين علي الحفل

ومن ناحية أخري كان أكد النجم اللبناني وائل جسار، أن الفن كان له دور هام وتأثيره كان قويا على القضية الفلسطينية، خاصة بعدما حرص عدد كبير من النجوم على دعم الشعب الفلسطيني بطرق مختلفة سواء من التبرعات أي تقديم أعمال فنية حول القضية.

وقال وائل جسار في تصريح سابق لـ"فيتو": الفن أثر بشكل واضح على القضية الفلسطينية وكل فنان من مكانه بيعمل اللي يقدر عليه، وأنا قدمت أغنيتين لدعم غزة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات وقصف مستمر على يد الجيش الصهيوني.