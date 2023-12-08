يستعد الفنان هاني شاكر، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة بعنوان “أنسي اللي خان” والتي من المقرر طرحها قريبا على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية هاني شاكر الجديدة

أغنية هاني شاكر الجديدة “أنسي اللي خان” من كلمات بهاء الدين محمد ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أحمد عادل.

ومن ناحية أخري كانت قد، قررت الشركة المنظمة لحفل هاني شاكر في بيروت، الذي كان من المقرر إقامته يوم 2 ديسمبر الجاري، تأجيل الحفل، نظرًا للأحداث الصعبة التي تمر بها فلسطين بالوقت الحالي ومعاناة غزة من القصف المستمر على يد الجيش الصهيوني.

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أسباب تأجيل حفل هاني شاكر في بيروت

وقال منظم الحفل مشيل عويس لـبرنامج “et بالعربي": إن هاني شاكر قرر تأجيل حفله في بيروت، بسبب الأحداث الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في هذه الفترة وما يحدث في جنوب لبنان، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على إقامته في نهاية شهر ديسمبر.

هاني شاكر

ومؤخرًا، طرح الفنان هاني شاكر أغنية جديدة بعنوان “الهوية عربي” إهداء إلى روح الشهداء من الشعب الفلسطيني، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية الهوية عربي من كلمات: أسامة حسن - ألحان: مصطفي شكري - توزيع: أحمد أمين.

وفي وقت سابق، كشف الفنان هاني شاكر تفاصيل عودته للتمثيل من جديد بعد غياب 40 عاما، مؤكدا أن العمل سيكون مسلسلا كما أن النص انتهى وبانتظار شركة الإنتاج المناسبة للعمل.

وأضاف هاني شاكر، خلال لقائه مع برنامج "سبوت لايت"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد" أن الفترة المقبلة ستشهد طرح أغان جديدة، مؤكدا أن للجمهور مكانة كبيرة لديه.

جمهور دار الأوبرا

وتابع: "أما جمهور الأوبرا فهو نوعية مختلفة وله العديد من السمات المميزة".