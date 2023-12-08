ماذا قالت ناهد السباعي في أول جمعة بعد وفاة والدتها؟

وجهت الفنانة ناهد السباعي دعوة لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي، بالرحمة وذلك في أول جمعة بعد وفاتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

ناهد السباعي

وعلقت قائلة: "اللهم ارزق أمي الجنة واجعلها سيدة من سيدات الجنة. ارزق أمي يا رب الجنة وارزقها الفردوس الأعلى من جارات النبي محمد صل الله عليه وسلم. ربنا ارزق أمي لذة النظر لوجهك الكريم."

طارق الشناوي

واسترشدت بمنشور الناقد الفني طارق الشناوي الذي قال: "ناهد فريد شوقي سيدة عظيمة راهنت على الإبداع في زمن السبهللة ابنة الملك فريد شوقي والأسطورة هدي سلطان وخالها العظيم الموسيقار محمد فوزي غادرتنا قبل قليل وقفت دائما علي الحافة... حافة الخطر".

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وتابع: "أنفقت كل ما لديها علي الفن وكادت ان تدفع ثمن جرأتها بالسجن لانها صرفت اكثر مما تملك من اموال الا انها لم تعرف سوي المغامرة حكت لي الكثير عن المسكوت عنه في علاقة هدى سلطان بفريد شوقي وكيف امتدت لما بعد الطلاق لدى الكثير الذي أرويه ولكني لم أستأذنها في النشر يوما ما سأكتب عما يجوز ان انشره بدون استئذان".

وفاة ناهد فريد شوقي

ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عامًا.

ناهد فريد شوقي

والمنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، واخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

كما أن ابنتها هي الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.

وقدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها التي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.