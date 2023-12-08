الجمعة 08 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

الموت يفجع الفنان أحمد حلمي بوفاة شقيقه الأكبر

أحمد حلمي، فيتو
أحمد حلمي، فيتو

أعلنت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، وفاة شقيقها الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك صباح اليوم الجمعة.

 

في هذا السياق، أعلمت الأسرة تشييع الجثمان بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة على أن يقام العزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم. 

وحرصت سالي حلمي على نعي شقيقها، حيث كتبت حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أخي خالد حلمي في ذمة الله أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة". 

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