الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

الوضع الصحي للفنان تامر ضيائي بعد تعرضه لحادث سير

تامر ضيائي،فيتو
تامر ضيائي،فيتو

كشف الفنان تامر ضيائي عن وضعه الصحي، وذلك بعد تعرضه لحادث سير وتهشم سيارته منذ أيام.

الوضع الصحي لتامر ضيائي بعد تعرضه لحادث سير 

وقال تامر ضيائي في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه بصحة جيدة في الوقت الحالي، ولا يعاني من أذي، مقدما للشكر لكل من سأل عنه بعد تعرضه لحادث سير وتهشم سيارته.

وكان الفنان تامر ضيائي، أعلن عن نجاته من حادث سير تعرض له، أدى إلى تهشم بعض الأجزاء بسيارته.

ضيائي نشر عبر حسابه علي “فيس بوك”، صورة للسيارة بعد تهشيمها، وهو ما أثار جدل جمهوره، وعلق علي الصور بقوله: “قدر الله وما شاء فعل”

Advertisements

تامر ضيائي، فيتو 

وكشف الفنان تامر ضيائي، عن إصابته في عينه، نتيجة تعرضه لوعكة صحية شديدة، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

في هذا السياق، نشر تامر ضيائي، صورتين له وظهرت عيناه منتفختين، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك، وعلق قائلًا: العين صابتني.. دعواتكم.

الفنان تامر ضيائي هو ممثل وفنان مسرحي مصري شارك في العديد من العروض المسرحية والأعمال السينمائية والتليفزيونية.

 

اهتم تامر ضيائي بفن التمثيل إلى جانب عمله الرئيسيّ كمبرمج للحاسب الآلي في كلية الصيدلة بجامعة القاهرة فالتحق بورشة استوديو الممثل لكي يدرس التمثيل على يد المخرج خالد جلال، وعمل في بداية مسيرته الفنية كممثل مسرحي فشارك في العديد من العروض المسرحية على مسارح الدولة وقصور الثقافة قبل أن يتّجه إلى المُشاركة في الأعمال التليفزيونية

 كان أول ظهور له على شاشة التليفزيون في مسلسل «أنا وهؤلاء» مع الممثل محمد صبحي عام 2003 ثُم توالت مشاركاته في العروض المسرحية والأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية، وكان من أبرزها دوره في مسلسل «الصياد» الذي عُرض في عام 2014، ودوره في مسلسل «الهروب» الذي عُرض في عام 2012.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تامر ضيائي الفنان تامر ضيائي أزمة تامر ضيائي الصحية اخبار الفن

الأكثر قراءة

رئيس المخابرات السعودي السابق يكشف شرط المملكة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

بفارق 12 جنيهًا عن السعر الرسمي، هذه أسعار السجائر في الأسواق

دوري أبطال أفريقيا، لاعبو بيراميدز يتعاهدون على الفوز أمام صن داونز

دوري أبطال أفريقيا، كولر يعلن تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد

10 أعمال تنجيك من عذاب القبر فاحرص عليها

الوضع الصحي للفنان تامر ضيائي بعد تعرضه لحادث سير

بعد توقيع عقد رسمي، ماذا قدم معتمد جمال مع الزمالك؟ (إنفوجراف)

ننشر نماذج استرشادية لعلامات إبداء الرأي الصحيحة والباطلة في الانتخابات الرئاسية

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يقود أحدث دراجة

مشروع جديد للمرشح للأوسكار، صديق جيجي حديد يعمل على عربة طعام

توقعات الأبراج اليومية، السبت 9-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك وتوقعات الأبراج السبت 9-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 8-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

بعد توقيع عقد رسمي، ماذا قدم معتمد جمال مع الزمالك؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 أعمال تنجيك من عذاب القبر فاحرص عليها

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالأزمات وتدبير المكائد

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية