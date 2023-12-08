الجمعة 08 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

سيد رجب: أنا زملكاوي ولم أمارس الهندسة

سيد رجب،فيتو
سيد رجب،فيتو

قال الفنان سيد رجب، أثناء استضافته مع سولد أوت كامل عدد مع الإعلامي محمود سعد: "أنا زملكاوي لان أبويا كان بيلعب قي نادي الترسانة، واعتزل اللعب بسبب الإصابة ولما سألت والدي هل هو أهلاوي ولا زملكاوي، قالي انا زملكاوي فمن ساعتها حسيت ان الزمالك فوق الجميع".
 

وتابع: "أنا لم أمارس الهندسة رغم أني خريج كلية الهندسة وكنت في فريق التمثيل الخاص بشركة النصر للسيارات وكانت الشركة تعطي تفرغ لفريق المسرح لعمل بروفات المسرح".
 

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وأردف: "وكنت بخجل أطلب من حد اشتغل لأني اعتقد إن شغلي هو اللي بيقدمني ومعرفتش اقاوم الخجل إلا من خلال المسرح والتمثيل وبحب أمثل علشان أعيش حيوات أخرى فأنا في التمثيل أقدر اتاجر في المخدرات لكن في الحياة مبعرفش اعمل كده".

 

سولد أوت كامل العدد

ويقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" يوم الخميس المقبل، على قناة "CBC"، تسلط الضوء على وجه جديد للإسكندرية من خلال جولة استكشافية مدهشة لأغرب معالمها الأثرية وأكثرها غموضًا مثل مقابر كوم الشقافة التي تشتهر بسراديب الموتى الغامضة وبعدها ينتقل إلى استكشاف أجمل الحلويات في الإسكندرية مثل هريسة الحلبي التي اشتهرت منذ أكثر من ١٠٠ عام.

سيد رجب

أما في حلقة الجمعة من البرنامج الذي يعرض في تمام الساعة التاسعة مساء، فيستضيف محمود سعد، الفنان سيد رجب الذي يفتح قلبه لأول مرة، حيث يتحدث عن بداياته في رحلته الشيقة المليئة بالحكايات حتى وصل إلى محطة النجومية.
 

الحوار إنساني فريد يتحدث فيه سيد رجب من القلب عن أصعب اللحظات التي عاشها خلال مشواره، منها لحظة تحوله من مهندس بشركة النصر للسيارات إلى ممثل ووفاة والدته قبل ان تري ما وصل إليه، كما يتحدث أيضًا عن ارتباطه الإنساني بمسلسل "أبو العروسة" والذي عوضه عن الحياة العائلية التي افتقدها.

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الإعلامي محمود سعد الفنان سيد رجب النصر للسيارات شركة النصر للسيارات كلية الهندسة محمود سعد

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