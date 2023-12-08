الجمعة 08 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

وفاة شقيق الفنان طاهر أبو ليلة

طاهر أبو ليلة، فيتو
طاهر أبو ليلة، فيتو

أعلن الفنان طاهر أبو ليلة، وفاة شقيقه “محمد”، وذلك خلال حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وفاة شقيق طاهر أبو ليلة 

وقال طاهر أبو ليلة:" توفي إلي رحمة الله اخي محمد فاروز (إنا لله وإنا اليه راجعون).

 

و أكد الفنان طارق أبو ليلة  إقامة عزاء شقيقه الراحل غدا.

 

فريق فيلم مستر إكس

وفي سياق أخر، شارك الفنان طاهر أبو ليلة في فيلم مستر أكس والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد.

 

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، تأليف أحمد عبد الوهاب، قصة سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.

 

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قصة فيلم مستر إكس

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول رجل عصابات يقوم بدوره أحمد فهمي، ولكنه يقع في حب محامية تقع في طريقه أثناء تأديته لبعض أعماله، فيحاول جاهدًا بأن يبعد عنها كل الأخطار التي تتعرض لها نتيجة عملها، حيث يدور الأمر في إطار كوميدي.

 

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طاهر ابو ليلة الفنان طاهر أبو ليلة وفاة شقيق طاهر أبو ليلة

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