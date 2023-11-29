الولايات المتحدة تحث إسرائيل على تغيير تكتيكاتها في غزة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل لتعديل خططها للمرحلة المقبلة من عدوانها في غزة، وذلك لتوفير حماية أفضل للمدنيين ودحض الانتقادات التي وجّهت للبيت الأبيض، وتفيد أنه أعطى القوات الإسرائيلية تفويضا مطلقا في حربها ضد "حماس".

حرب أكثر استهدافا

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الدّفع الأمريكي لجعل إسرائيل تخوض حربًا أكثر استهدافًا، هو إشارة واضحة عن التحوّل بعيدًا عن الدّعم الكامل الذي قدّمه الرئيس "بايدن" في البداية للعدوان الإسرائيلي.

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ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الدعم كان محور المشاورات المكثفة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تناقشا حول كيفية التعامل مع هذا الصراع، الذي عملت واشنطن مع حلفائها العرب على منعه من التوسع إلى ما هو أبعد من غزة.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة بايدن تحث الإسرائيليين على شن غارات جوية بذخائر دقيقة عند استئناف العدوان بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، مع ضمان عدم استهداف البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات وشبكات الكهرباء والصرف الصحي.

وتوضح "وول ستريت جورنال" أن ضبط النفس الذي تمارسه واشنطن يأتي الآن في الوقت الذي تشير فيه القيادة الإسرائيلية إلى أنها ستستأنف العدوان بمجرد انتهاء وقف إطلاق النار الذي تم تمديده حتى يوم الخميس.

ةقال بيني جانتس عضو مجلس الوزراء الحربي، أمس الثلاثاء: "نحن نستعد للمراحل التالية من الحرب، ولتوسيع المناورة في قطاع غزة ككل".

وفي حين لا تزال الولايات المتحدة تدعم هدف إسرائيل المتمثل في تدمير حماس، فإنها تأمل في الحدّ من سفك دماء المدنيين، وفق الصحيفة التي أضافت أن الإدارة الأمريكية رفضت أيضًا خطة إسرائيل لنقل جزء كبير من المدنيين في غزة إلى "منطقة آمنة" ضيقة في منطقة بالقرب من الساحل، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة.

وبدلًا من ذلك، طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل تحديد المناطق القريبة من منشآت الأمم المتحدة أو غيرها من البنية التحتية المحمية لتكون ملاذات للمدنيين؛ تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجنّبها.

وشددّت واشنطن على استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى ما يقرب من مليوني مدني محاصر في غزة حتى في حال تعثر المفاوضات الجارية واستئناف العمليات العسكرية.

بدورها قالت إسرائيل إنها تهتم بشدة بالمنظور الأمريكي، ورفضت تقديم تفاصيل عن التكتيكات التي قد تتبناها مستقبلًا.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أنهم ما زالوا مصممين على القضاء على حماس وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة.

وأضافت أن تحقيق الموازنة بين مراعاة المدنيين وحمايتهم، وتدمير حماس قد يكون أمرًا صعبًا إذا فر قادة حماس إلى المناطق المدنية التي سعت القوات الإسرائيلية في البداية إلى تجنبها.