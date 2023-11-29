جيش الاحتلال: لا يوجد مكان آمن في إسرائيل الآن

نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم جيش الإحتلال دورون سبيلمان، القول إنه لم يعد هناك أي مكان آمن في إسرائيل الآن بسبب حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

مهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي

ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، قال سبيلمان: «إذا لم يتم التخلص من حماس، فلن يكون هناك مكان نذهب إليه»، مضيفًا أن مهمة جيش الإحتلال الإسرائيلي هي «تفكيك حماس بشكل كامل على مستوى الحكم وعلى المستوى العسكري».

المهمة ستكون طويلة الأمد

وتعهد سبيلمان باستئصال الحركة، التي قال إنه لا يمكن السماح بظهورها مرة أخرى، لكنه أكد أن المهمة ستكون طويلة الأمد. وقال إن جيش الإحتلال مستعد لها. وأكد أن القتال في غزة سيكون «صعبًا ومؤلمًا للغاية»، لكنه في الوقت ذاته عدَّ أن عدم التحرك سيكون «أشد إيلامًا».

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وعلى الجانب الآخر قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تقلل من الأمل فى تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم.

إطلاق سراح الرهائن ووقف دائم لإطلاق النار

وأوضح خلال تصريحات له اليوم أنه يسعى إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف دائم لإطلاق النار فى غزة.

وركز على أن الجرائم التي يرتكبها نتنياهو تعد معاداة للسامية وتعرض حياة اليهود فى أنحاء العالم للخطر.

إقامة الدولة الفلسطينية

وشدد على أن الحل الأمثل فى المنطقة هو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقال:"نتنياهو سجل لنفسه لقبًا فى التاريخ وهو جزار غزة".

سفينة مساعدات

وأضاف: سفينة ثانية سوف تنطلق اليوم محملة بإجمالى 1500 طن من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.