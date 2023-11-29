الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

خرق جديد باليوم السادس للهدنة، زوارق إسرائيل تقصف غزة

زوارق إسرائيلية،
زوارق إسرائيلية، فيتو

الهدنة المؤقتة، رغم استمرار الهدنة المؤقتة لليوم السادس بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، ووسط مناقشات حثيثة من أجل تمديدها، خرقتها القوات الإسرائيلية مجددًا.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم الأربعاء، أن زوارق إسرائيلية استهدفت بالقذائف غرب محافظة خان يونس، جنوب القطاع.

كما استهدفت القذائف الإسرائيلية المحافظة الوسطى في غزة.

خرق سابق


أتى هذا الخرق ليضاف إلى خرق سابق، أمس الثلاثاء، حين أطلقت القوات الإسرائيلية النار بكثافة شرق خان يونس ورفح جنوب القطاع، فضلا عن مخيم الشاطئ شمال غزة، وحي الشيخ رضوان.

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وكان مسؤول إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه، أشار في وقت متأخر أمس إلى أن في حالة تمديد الهدنة فإن من المحتمل استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أو تجديدها مرة أخرى.

 أكد أن استمرار إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس "لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى وقف دائم لإطلاق النار"، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

يشار إلى أن حماس كانت أعلنت أمس أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد يتم تمديدها في المستقبل القريب لمدة يومين آخرين.

فيما تجري خلف الكواليس مناقشات ولقاءات حثيثة في الدوحة، بين مسؤولين إسرائيليين وقطريين وأميركيين ومصريين من أجل تمديد الهدنة، وتوسيع مفاوضات إطلاق سراح الأسرى لتشمل الرجال والجنود الإسرائيليين، بعدما اقتصرت حتى الآن على النساء والأطفال من الجانبين.

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