نشرة الأخبار، مصيلحي يكشف سر أزمة السكر، سفينة أمريكية تنقذ ناقلة إسرائيلية في البحر الأحمر، اليوم الحكم في دعوى طرد سفير إسرائيل

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

ارتفاع أسعار السكر وكيفية توفيره للمستهلك، وتحويل الدعم العيني لنقدي وإتاحة الخبز لغير حاملي بطاقات التموين، 3 قضايا تحولت لأزمة حقيقية أمام وزير التموين الدكتور علي المصيلحي الذي خرج فى تصريحات تليفزيونية وتحدث عن طرق مواجهة هذه الأزمات وحلها.

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أزمة اختفاء وارتفاع أسعار السكر

في البداية تحدث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أزمة اختفاء وارتفاع أسعار السكر، قائلا: "المخزون الاستراتيجي للسكر التمويني يكفي لـ5.5 أشهر، وأن ارتفاع أسعار السكر عالميا من 650 دولارًا للطن إلى 780 دولارا مؤخرا كان له تأثير على تحرك سعر كيلو السكر محليا، مشيرا إلى عدم قدرة المستوردين على توفير الدولار لتدبير الكميات المطلوبة".

وفاة الفنان طارق عبد العزيز، توفي الفنان طارق عبد العزيز مساء أمس الأحد، إثر تعرضه للإصابة بأزمة قلبية، والأزمة القلبية أحد أهم أسباب وفيات العصر، ولها عدة أعراض يجب الانتباه لها فور حدوثها لسرعة التعامل معها.

أهم أعراض الأزمة القلبية

وتشمل أهم أعراض الأزمة القلبية:

１- وجود ألم بالصدر، والشعور بثقل في الصدر

２- الشعور بألم في الكتف الأيسر أو الذراع

３- الإحساس بالتنميل في الذراعين

４- ضيق التنفس وصعوبة التنفس

５- الشعور بالدوخة أو الدوار

６- شحوب الوجه والإنهاك الشديد مع العرق البارد

هل تسبب أدوية الربو الشعبي الإدمان، سؤال يطرحه أهالي الأطفال المصابين بمرض الربو الشعبي خوفا من أن تسبب الأدوية أي آثار جانبية للأطفال.

وقال الدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة: إن أدوية علاج الربو الشعبي لا تسبب الإدمان، ويجب تناولها بطريقة صحيحة وسليمة مشيرا إلى أن أدوية الربو الشعبي تساعد في تحسن حالة الطفل ولا يتعرض إلى نوبات ربو شعبي ويمارس حياته بشكل طبيعي.

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، حكمها في الدعوى المقامة من فهمي أمین أحمد بهجت، المحامي، والتى يطالب فيها بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي من الإقليم المصري نتيجة الجرائم النكراء التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وقطع جميع العلاقات مع دولة الاحتلال.

فجر مسئول عسكري أمريكي، مفاجأة من العيار الثقيل تكشف مدى انتهاك حكومة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي، حيث ارتكبت مجزرة في مخيم جباليا، قائلا: إن إسرائيل ألقت قنبلتين، تزن كل واحدة منهما أكثر من 900 كيلوجرام، في غارة جوية على مخيم جباليا بقطاع غزة يوم 31 أكتوبر الماضي.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المسئول الأمريكي قوله: إن 90% من القنابل التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي لقصف غزة، موجهة بالأقمار الاصطناعية، وبعضها يزن حوالي طنا.

أعلن مسئولون أمريكيون، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة تجارية في خليج عدن سيطر عليها مسلحون، وهي الآن في أمان، حسب وكالة رويترز.

ووفق الوكالة تم تحديد الناقلة، التي كانت تحمل شحنة من حمض الفوسفوريك، على أنها سنترال بارك من قبل شركة السفينة.. ولم يحدد المسئولون هوية المهاجمين.

السفينة الحربية يو إس إس ميسون

إلى ذلك، قال أحد المسئولين الأمريكيين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن السفينة الحربية يو إس إس ميسون استجابت لنداء الاستغاثة وأصبحت الناقلة الآن حرة.

أكد أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن النظام الصحي في غزة تأثر بشكل كبير، وتم هدم الكثير من المستشفيات والمرافق الصحية في القطاع جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال في مداخلة هاتفية بفضائية “القاهرة الإخبارية”: إن مئات الآلاف من المرضى في قطاع غزة يعانون أنواعًا مختلفة من الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن 500 ألف امرأة حامل وطفل في غزة يحتاجون إلى كل مقومات الحياة والمساعدات اللازمة، فضلًا عن وجود 72 ألف حالة التهاب رئوي و50 ألف نزلة معوية وحالة إسهال و17 ألف حالة التهابات جلدية بقطاع غزة.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "CENTCOM"، أمس الأحد، عبور أسطول حاملة الطائرات "أيزنهاور" مضيق هرمز ودخولها مياه الخليج العربي، للقيام بدوريات من أجل "ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية".

وذكرت "CENTCOM" في بيان، أن الأسطول "يقوم بدوريات من أجل ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الرئيسية مع دعم متطلبات القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة".

وترافق "أيزنهاور" سفن أخرى مثل طراد الصواريخ الموجهة USS Philippine Sea، ومدمرتي الصواريخ الموجهة Grenville، وStethem، إضافة إلى الفرقاطة الفرنسية Languedoc، بحسب البيان.

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلا عن مسئولين أمريكيين، بأن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين تجاه مدمرة أمريكية مساء أمس الأحد في خليج عدن.

وبحسب المسئولين الأمريكيين، فإن مدمرتين أمريكيتين تتبعتا الصاروخين اللذين أخفقا في إصابة الهدف وسقطا بخليج عدن.

وأكدا أن ما حدث بخليج عدن جاء إثر إخفاق البحرية الأمريكية اختطاف ناقلة واعتقال "5 مسلحين"، على حد قولهما.

"البنتاجون ينظر إلى هذه الحادثة على أنها تصعيد كبير في تهديدات الحوثيين"، وفق حديثهما.

كشف مدير برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الألغام في أوكرانيا، بول هيسلوب، أن حجم الألغام في أوكرانيا أخطر بكثير مما كان عليه في أفغانستان والصومال.

إزالة الألغام في جميع أنحاء العالم

وقال هيسلوب في تصريح لصحيفة "تايمز" البريطانية: "لقد عملت لمدة 30 عاما في مجال إزالة الألغام في جميع أنحاء العالم، من أفغانستان إلى الصومال، ولكن يبدو لي أن كل ذلك كان مجرد تمرين" مقارنة بالوضع في أوكرانيا.

وكما أشار هيسلوب، فإن عدد الألغام والذخائر غير المنفجرة في أوكرانيا يتجاوز أي شيء واجهته أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

أصدرت شعبة الإخراج بنقابة المهن السينمائية منذ قليل، بيانا انتقدت فيه قرارات نقابة المهن التمثيلية تجاه مخرج مسلسل "بطن الحوت" أحمد فوزي صالح، على خلفية مشاركة التيك توكر كروان مشاكل في العمل.

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي يرفض عرض الزمالك لتقسيط غرامة شيكابالا، التي تبلغ مليون و400 ألف دولار.

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن قضية محمود كهربا مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر، وهناك مخطط لمحاولة إطالة القضية لأطول فترة ممكنة وذلك لحين اعتزال اللاعب.