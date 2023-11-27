الصحة تكشف حقيقة أدوية الربو الشعبي التي تسبب الإدمان

هل تسبب أدوية الربو الشعبي الإدمان، سؤال يطرحه أهالي الأطفال المصابين بمرض الربو الشعبي خوفا من أن تسبب الأدوية أي آثار جانبية للأطفال.

علاج الربو الشعبي

وقال الدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة: إن أدوية علاج الربو الشعبي لا تسبب الإدمان، ويجب تناولها بطريقة صحيحة وسليمة مشيرا إلى أن أدوية الربو الشعبي تساعد في تحسن حالة الطفل ولا يتعرض إلى نوبات ربو شعبي ويمارس حياته بشكل طبيعي.



وأشار في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن علاج الربو الشعبي يساعد في عدم ظهور أعراض المرض سواء النهجان أو السعال المستمر وعدم التغيب عن المدرسة.

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وأوضح أن علاج مرض الربو الشعبي يجب أن يكون تحت إشراف طبي.

وقال الدكتور وجدي أمين، مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن الطفل المصاب بمرض الربو الشعبي يمكنه أن يمارس الرياضة دون خطورة.

تشخيص مرض الربو الشعبي

وأكد ضرورة تشخيص مرض الربو الشعبي مبكرا لتلقي العلاج وعدم الوصول إلى مضاعفات مشيرا إلى أنه قبل ممارسة الطفل للرياضة يجب التأكد من الحالة العامة للطفل وتناول العلاج في مواعيده.

وتابع حديثه بأن علاج مرض الربو الشعبي يتضمن بخاخات الكورتيزون وموسعات الشعب الهوائية والتي يمكن أن تكون ممتدة المفعول وقصيرة المفعول ويجب أن تؤخذ تحت إشراف طبي.

ونصح مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بضرورة ممارسة تمارين التنفس الصحيحة لتفادي التعرض لأزمات الربو الشعبي.

وكشفت وزارة الصحة عن الفرق بين مرض الربو الشعبي للكبار والأطفال ويصيب مرض الربو الشعبي للكبار الأشخاص في الفترة بين أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات ومن يتعرض للأتربة أو الروائح النفاذة.

أوضحت أن الربو الشعبي عندما يصيب الكبار يصبح مرض مزمن ويمكن التحكم فيه من خلال الالتزام بالعلاج.

مرض الربو الشعبي للأطفال

وأكدت وزارة الصحة أن الربو الشعبي للأطفال يصيب الشعب الهوائية ويصيب الجيوب الانفية ويمكن الشفاء منه بعد فترة من تناول العلاج.

كما وجه الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدرة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، نصائح إلى مرضى الربو الشعبي بضرورة اتباع إجراءات الوقاية لمنع الدخول في نوبات الربو

وأشار مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع فيس بوك ضرورة تجنب مسببات الحساسية لمرضى الربو واتباع أنظمة غذائية سليمة وتجنب الاطعمة التي تسبب حساسية ونوبات الربو الشعبي سواء الأسماك أو الألبان او غيرها من الأطعمة التي تسبب الحساسية.

وأكد أن الأطعمة المسببة للحساسية تختلف من شخص لآخر لذا يجب التأكد من أي نوع من الطعام يسبب حساسية عن غيره.