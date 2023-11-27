الإثنين 27 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

بعد وفاة طارق عبد العزيز، انتبه لأعراض الأزمة القلبية وهذه أهم الإسعافات الأولية لها

الفنان طارق عبد العزيز،
الفنان طارق عبد العزيز، فيتو

وفاة الفنان طارق عبد العزيز، توفي الفنان طارق عبد العزيز مساء أمس الأحد، إثر تعرضه للإصابة بأزمة قلبية، والأزمة القلبية أحد أهم أسباب وفيات العصر، ولها عدة أعراض يجب الانتباه لها فور حدوثها لسرعة التعامل معها.

أهم أعراض الأزمة القلبية

وتشمل أهم أعراض الأزمة القلبية:

１- وجود ألم بالصدر، والشعور بثقل في الصدر  
２- الشعور بألم في الكتف الأيسر أو الذراع 
３- الإحساس بالتنميل في الذراعين 
４- ضيق التنفس وصعوبة التنفس 
５- الشعور بالدوخة أو الدوار
６- شحوب الوجه والإنهاك الشديد مع العرق البارد

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وكشفت هيئة الإسعاف عن وجود عدد من الإسعافات الأولية يجب تطبيقها عند ظهور أعراض الأزمة القلبية لإنقاذ حياة المصاب، وتشمل:

١- عدم الحركة 
٢- على المريض أخذ وضعية مريحة أي نصف جالس
٣- يتم إعطاء المريض 4 أقراص من أسبرين الأطفال بعد التأكد من عدم حساسيته لمادة الأسبرين (أو قرص أسبرين 300 مجم).

٤- يتم الاتصال فورًا بالإسعاف على الرقم 123 لنقل المريض لأقرب مستشفى مناسب دون تأخير.

طارق عبد العزيز، فيتو

 

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد العزيز، أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بتوقف عضلة القلب والأزمات القلبية، هم 5 فئات منها:

مرضى ارتفاع ضغط الدم
المدخنون
من لا يحرصون على ممارسة الرياضة
مرضى ارتفاع الكوليسترول
مرضى السمنة.

وأكد أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة عين شمس، أن  هناك أمراضًا تؤدي إلى توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ دون معرفة المريض بها، لافتًا إلى أن من بينها ضيق صمامات القلب.

الموت المفاجئ

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن 50% من المرضى المصابين بضيق في الصمام الأورطي بالقلب يمكن أن يحدث لهم موت مفاجئ في أول  5 سنوات من الإصابة “حتى لو لم يشكُ المريض أي أعراض”.

وأشار أستاذ جراحة القلب والصدر إلى أن  توقف عضلة القلب المفاجئ، قد يحدث بسبب التعرض إلى مجهود كبير أو توتر عصبي.

وحذر من ممارسة الرياضة العنيفة مع تناول المنشطات، قائلا إنها تعتبر مجهودا ضخما ويتحمل القلب أكثر من طاقته ويحدث توقف لعضلة القلب.

ونصح عبد العزيز أي إنسان لديه تاريخ عائلي بأمراض القلب أو جلطات القلب أو  الوفاة المفاجئة أو ضيق في الشرايين التاجية أن يجري فحوصات للقلب  ورسم قلب وتحاليل كوليسترول للاطمئنان على صحة القلب. 

 

مسيرة الفنان طارق عبد العزيز

و طارق عبد العزيز ولد في 4 أغسطس 1968، قدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

و تخرج من كلية الحقوق مولود في محافظة سوهاج عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعه كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

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وفي السينما بدأ مسيرته من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي ومجموعة متميزة من الفنانين الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" ودور الشاب القبطي في "فيلم ثقافي".

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