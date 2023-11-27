على مسئولية شبانة: سبورتنج لشبونة يرفض عرض الزمالك لتقسيط غرامة شيكابالا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي يرفض عرض الزمالك لتقسيط غرامة شيكابالا، التي تبلغ مليون و400 ألف دولار.

وقال خلال برنامجه “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر فضائية etc: "الزمالك كان يريد دفع نصف القيمة وتقسيط النصف الآخر، لكن النادي البرتغالي رفض تماما، رغم أن هناك وساطة كبيرة من روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني وفينجادا".

عرض جديد من الزمالك لتسوية القضية

وأضاف: "هناك عرض جديد من الزمالك لتسوية القضية وهو دفع 70% من المبلغ كاش حوالي مليون دولار، مع تقسيط المبلغ المتبقي".

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وواصل: "كل ما يتردد عن مفاوضات الزمالك مع البرتغالي باولو مينزيس المدير الفني لنادي النجمة اللبناني غير صحيح، ومعتمد جمال مستمر حتى شهر يناير، وهناك أسماء كثيرة مطروحة".

وأكد: "الزمالك رفض فكرة التفاوض على رحيل أي لاعب، وناصر منسي تلقى عروضا كثيرة منها عرض البنك الأهلي".

نادى الزمالك

وفي نفس السياق، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من حسين محمد حسين محامي وعضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، والمطالبة بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور من رئاسة نادى الزمالك وكذلك مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وحملت رقم ٤٠٤٣٠ لسنة ٧٧ قضائية.

وطالبت الدعوي وقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن إعلان زوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك طبقا لنص المادة ٤١ من اللائحة الاسترشادية وكذلك سقوط عضوية أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وفقا لنص المادة ٤٢ من اللائحة الاسترشادية لارتكابهم مخالفات إدارية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

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