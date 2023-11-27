مسئول عسكري أمريكي يفجر مفاجأة: إسرائيل قصفت جباليا بقنبلتين تزن كل منهما طنا (فيديو)

أخبار غزة الآن، فجر مسئول عسكري أمريكي، مفاجأة من العيار الثقيل تكشف مدى انتهاك حكومة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي، حيث ارتكبت مجزرة في مخيم جباليا، قائلا: إن إسرائيل ألقت قنبلتين، تزن كل واحدة منهما أكثر من 900 كيلوجرام، في غارة جوية على مخيم جباليا بقطاع غزة يوم 31 أكتوبر الماضي.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المسئول الأمريكي قوله: إن 90% من القنابل التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي لقصف غزة، موجهة بالأقمار الاصطناعية، وبعضها يزن حوالي طنا.

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مجزرة في مخيم جباليا

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مخيم جباليا 31 أكتوبر الماضي، أسفرت عن سقوط 400 فلسطيني بين شهيد وجريح، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة حينها: إن جيش الاحتلال اقترف "مجزرة مروعة" جديدة بعد أن قصف حيا سكنيا محاذيا للمستشفى الإندونيسي في جباليا شمالي غزة.

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يدمر حيًا كاملًا على رؤوس ساكنيه في معسكر #جباليا المكتظ بالسكان شمالي قطاع #غزة pic.twitter.com/vlcCSwTENh — عربي بوست (@arabic_post) October 31, 2023



وادعى جيش الاحتلال أن الضربة التي وجهها في جباليا كانت تستهدف "قياديا كبيرا" في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، هو المسؤول عن المعارك في شمال غزة منذ بدء الحرب، وفق تعبير المتحدث باسم الجيش.

ونفت حماس الادعاء قائلة: إن "حديث العدو الصهيوني الإرهابي عن وجود أحد قادة حماس في جباليا مكان المجزرة، كاذب ولا أساس له".

400 بين شهيد وجريح

وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة إلى أن المجزرة أسفرت عن سقوط 400 بين شهيد وجريح، وفق حصيلة أولية، مؤكدة أن العدد قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة مستشفى المعمداني، لأن المنطقة التي قصفت كانت "مكتظة بالسكان".

وفى يوم الثلاثاء 31 أكتوبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن مخيم جباليا تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، لافتة إلي وقوع عدد هائل من الشهداء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد وإصابة نحو 400 شخص في غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة.