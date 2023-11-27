الصحة العالمية: 500 ألف امرأة حامل وطفل في غزة يعانون من الأوبئة والأمراض المعدية (فيديو)

أخبار غزة الآن، أكد أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن النظام الصحي في غزة تأثر بشكل كبير، وتم هدم الكثير من المستشفيات والمرافق الصحية في القطاع جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال في مداخلة هاتفية بفضائية “القاهرة الإخبارية”: إن مئات الآلاف من المرضى في قطاع غزة يعانون أنواعًا مختلفة من الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن 500 ألف امرأة حامل وطفل في غزة يحتاجون إلى كل مقومات الحياة والمساعدات اللازمة، فضلًا عن وجود 72 ألف حالة التهاب رئوي و50 ألف نزلة معوية وحالة إسهال و17 ألف حالة التهابات جلدية بقطاع غزة.

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انتشار الأوبئة والأمراض المعدية

وأضاف المدير الإقليمي للصحة العالمية أن انتشار الأوبئة والأمراض المعدية والالتهابات الرئوية والأمراض الجلدية بين الأطفال في قطاع غزة بسبب سوء الأوضاع الصحية، فضلًا عن وجود 450 ألف فلسطيني يعانون من أمراض نفسية على اختلاف مستوياتها.

هشاشة في النظام الصحي

وأوضح أن هناك نقصًا في الكوادر الطبية وصل إلى 30% من الأطباء والمرضى ومعاونيهم منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث إن المنظمة فقدت إحدى العاملات مع طفلها وزوجها و50 فردًا من أسرتها، وهو ما يؤكد وجود هشاشة في النظام الصحي جراء استهداف المؤسسات الصحية.

تعاون وثيق مع السلطات المصرية



وأشار "المنظري" إلى وجود تعاون وثيق مع السلطات المصرية التي تقدم مئات الشاحنات من المساعدات الإغاثية والصحية عبر معبر رفح الحدودي على القطاع المنكوب.



وطالب بتوحيد الجهود الأممية لإعادة إحياء النظام الصحي في القطاع بعد أن خرجت العديد من المستشفيات عن الخدمة بعد القصف الإسرائيلي ونقص إمدادات الوقود.