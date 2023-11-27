الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الصحة العالمية: 500 ألف امرأة حامل وطفل في غزة يعانون من الأوبئة والأمراض المعدية (فيديو)

مستشفى الشفاء فى
مستشفى الشفاء فى غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، أكد أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن النظام الصحي في غزة تأثر بشكل كبير، وتم هدم الكثير من المستشفيات والمرافق الصحية في القطاع جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال في مداخلة هاتفية بفضائية “القاهرة الإخبارية”: إن مئات الآلاف من المرضى في قطاع غزة يعانون أنواعًا مختلفة من الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن 500 ألف امرأة حامل وطفل في غزة يحتاجون إلى كل مقومات الحياة والمساعدات اللازمة، فضلًا عن وجود 72 ألف حالة التهاب رئوي و50 ألف نزلة معوية وحالة إسهال و17 ألف حالة التهابات جلدية بقطاع غزة.

Advertisements

 

انتشار الأوبئة والأمراض المعدية

وأضاف المدير الإقليمي للصحة العالمية أن انتشار الأوبئة والأمراض المعدية والالتهابات الرئوية والأمراض الجلدية بين الأطفال في قطاع غزة بسبب سوء الأوضاع الصحية، فضلًا عن وجود 450 ألف فلسطيني يعانون من أمراض نفسية على اختلاف مستوياتها.

هشاشة في النظام الصحي 

وأوضح أن هناك نقصًا في الكوادر الطبية وصل إلى 30% من الأطباء والمرضى ومعاونيهم منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث إن المنظمة فقدت إحدى العاملات مع طفلها وزوجها و50 فردًا من أسرتها، وهو ما يؤكد وجود هشاشة في النظام الصحي جراء استهداف المؤسسات الصحية.

تعاون وثيق مع السلطات المصرية


وأشار "المنظري" إلى وجود تعاون وثيق مع السلطات المصرية التي تقدم مئات الشاحنات من المساعدات الإغاثية والصحية عبر معبر رفح الحدودي على القطاع المنكوب.


وطالب بتوحيد الجهود الأممية لإعادة إحياء النظام الصحي في القطاع بعد أن خرجت العديد من المستشفيات عن الخدمة بعد القصف الإسرائيلي ونقص إمدادات الوقود.

 

الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال لم يغادر مستشفى الشفاء حتى الآن

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يقصف المستشفى الإندونيسي بطريقة وحشية قبل بدء سريان الهدنة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار غزة الآن قطاع غزة منظمة الصحة العالمية التهاب رئوي التهابات جلدية أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

مواد متعلقة

الرئاسة الفلسطينية تكشف شرط استلام الحكم في غزة بعد الحرب (فيديو)

الأمم المتحدة تسلم أكبر شحنة مساعدات للفلسطينيين في شمال غزة

التلفزيون الإسرائيلي: نتنياهو أبلغ بايدن بمواصلة العدوان على غزة بعد انتهاء الهدنة

الصحة العالمية: سيدة من كل 5 لاجئات تتعرض للعنف الجنسي

الأكثر قراءة

بعد صدمتها على الهواء، نشوى مصطفى تكشف لـ"فيتو" علاقتها بطارق عبد العزيز

تقرير حديث: 33% من الشركات تعرضت لهجمات تتعلق بالأمن السيبراني

وزير التموين: ارتفاع سعر الدولار سبب أزمة السكر، ندرس تحويل الدعم السلعي لنقدي، وحقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز

شريف منير يكشف اللحظات الأخيرة لطارق عبد العزيز من كواليس التصوير صباح اليوم

رغم سيطرة مسلحين عليها، سفينة حربية أمريكية تنقذ ناقلة إسرائيلية في البحر الأحمر

عشماوي: طرح القطن وبعض المنتجات البتروكيماوية في البورصة السلعية قريبًا

بسبب تغريدة رئيس وزرائها، وزير خارجية الاحتلال يستدعي سفيرة إيرلندا

قوات الاحتلال تقتحم مخيمات في الضفة الغربية وتحتجز شخصين (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يزور إسرائيل

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية (صور)

حافلة تحمل على متنها أسرى أطفال فلسطينيين تغادر سجن عوفر الإسرائيلي

متضايق وبيشتغل من غير نفس، صابرين تكشف تفاصيل آخر حديث مع طارق عبد العزيز

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 26-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 26-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

السودان في المرتبة الأولى، 1.7 مليار دولار حجم صادرات مصر الي دول حوض النيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية