بسبب أزمة كروان مشاكل، شعبة الإخراج بالسينمائيين تنتقد قرارات المهن التمثيلية تجاه مخرج "بطن الحوت"

أصدرت شعبة الإخراج بنقابة المهن السينمائية منذ قليل، بيانا انتقدت فيه قرارات نقابة المهن التمثيلية تجاه مخرج مسلسل "بطن الحوت" أحمد فوزي صالح، على خلفية مشاركة التيك توكر كروان مشاكل في العمل.

بيان شعبة الإخراج

وجاء في بيان شعبة الإخراج: "تعرب شعبة الإخراج بنقابة المهن السينمائية عن استيائها الشديد من القرارات المتعجلة التي خرجت باسم نقابة المهن التمثيلية بخصوص التعامل مع الأزمة المفتعلة لمسلسل بطن الحوت والتي جاءت دون أي سند قانوني أو لائحي لتنظيم مثل هذه الأمور واتسمت بالمبالغة والانفعالية الشديدة".



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المخرج أحمد فوزي صالح

وتابعت: "لذلك تعلن شعبة الإخراج والموقعين على هذا البيان تضامنهم الكامل مع الزميل أحمد فوزي صالح مخرج المسلسل، ونؤكد على الآتي: الحق الأصيل للمخرج في اختيار فريق عمله أمام وخلف الكاميرا وعلى شركات الإنتاج استيفاء التصاريح اللازمة لفريق العمل قبل بداية التنفيذ وفق آلية قانونية واضحة وشفافة".



وأردفت شعبة الإخراج بنقابة السينمائيين: "الدور الأصيل للنقابات المهنية هو حماية حقوق أعضائها بما لا يتغول على حقوق الآخرين وينظم ذلك قانون النقابات المهنية واللائحة الداخلية لكل نقابة لذلك وجب على الجميع قبل إصدار قرارات تتضمن عقوبات تصل إلى حد الشطب من النقابة أن يتم توضيح السند القانوني واللائحي لتلك القرارات".

اتحاد النقابات الفنية



وتابعت: "لا يجوز ولا يليق تحديد اسم زميل بعينه بعدم التعامل معه لما في ذلك من شخصنة لا تليق بالكيانات المؤسسية التي لا تضع أشخاص بعينهم في قوائم سوداء معلنة أو سرية إنما تسير وفق مبادئ واضحة وعامة.. ونؤكد على احترامنا لجميع الزملاء العاملين بالمهنة من أعضاء النقابات الفنية الثلاثة واحترام اتحاد النقابات الفنية ورئيسه ونطالبه بدور أكثر فاعلية في مثل هذه الأزمات التي قد تنشأ بين أعضاء النقابات الفنية".



وأوضحت شعبة الإخراج في بيانها: "نهيب بالسادة النقباء وأعضاء مجالس النقابات بتفعيل دور المستشار القانوني لكل نقابة في أي قرارات معلنة تخص تنظيم العمل قبل إعلانها حتي لا تخرج بهذا الشكل المثير للجدل والتي تعقد الأمور ولا تسعى للحل".



واختتمت: "أخيرا لم يصل الفن المصري إلى ما وصل إليه لو لم يتوفر مناخ من حرية الإبداع، وكلما تقلصت هذه المساحة كلما فقد الفن هويته، ومن المؤسف أن نساهم نحن بأنفسنا في الجور على حرية الإبداع بقرارات عشوائية".



ووقع على بيان الشعبة عدد من المخرجين ومنهم: “يسري نصرالله.. بيتر ميمي.. هاني خليفة.. عمرو سلامة.. محمد دياب.. خالد مرعي.. أحمد فوزي صالح.. مريم أبو عوف.. كريم الشناوي.. أمير رمسيس.. عثمان أبو لبن.. منال الصيفى”، وغيرهم.

قرارات نقابة المهن التمثيلية

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد أصدر بيانا بشأن أزمة مسلسل بطن الحوت بعد ظهور كروان مشاكل في مشاهد من المسلسل.

وجاءت قرارات نقابة المهن التمثيلية كالآتي:

تغريم مبلغ مليون جنيه للشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت.

منع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج المسلسل ومن يتعاون معه يتعرض لعقوبة تصل إلى الشطب.