اليوم، الحكم في دعوى طرد السفير الإسرائيلي على خلفية أحداث فلسطين

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، حكمها في الدعوى المقامة من فهمي أمین أحمد بهجت، المحامي، والتى يطالب فيها بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي من الإقليم المصري نتيجة الجرائم النكراء التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وقطع جميع العلاقات مع دولة الاحتلال.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٨/٥٨٠٤، ضد كل من رئيس جمهورية مصر العربية، بصفته، رئيس الوزراء بصفته، وزير الخارجية بصفته، وأن يعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة.

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القضية الفلسطينية

وقال بهجت في دعواه: إنه يدرك الدور الوطني للرئيس ومساندته للقضية الفلسطينية لكنه يرى أن طرد السفير الإسرائيلي هو أقل رد على الجرائم البشعة في حق أبناء غزة، وناشد بهجت جموع المحامين للانضمام إلى دعواه التي رفعها بشكل مستعجل.

وتابعت الدعوى أن الأوضاع في فلسطين صعبة للغاية وأن اعداد الشهداء في زيادة كل يوم معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا على عدم وجود أقل متطلبات الحياة ومنع دخول المساعدات والمستشفيات المحاصرة والمرضى الذين يعانون الألم وينتظرون الموت المحقق كل يوم بسبب نفاد الوقود من المستشفيات.



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