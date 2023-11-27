فوكس نيوز: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين تجاه مدمرة أمريكية

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلا عن مسئولين أمريكيين، بأن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين تجاه مدمرة أمريكية مساء أمس الأحد في خليج عدن.

وبحسب المسئولين الأمريكيين، فإن مدمرتين أمريكيتين تتبعتا الصاروخين اللذين أخفقا في إصابة الهدف وسقطا بخليج عدن.

وأكدا أن ما حدث بخليج عدن جاء إثر إخفاق البحرية الأمريكية اختطاف ناقلة واعتقال "5 مسلحين"، على حد قولهما.

"البنتاجون ينظر إلى هذه الحادثة على أنها تصعيد كبير في تهديدات الحوثيين"، وفق حديثهما.

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عبور أسطول حاملة الطائرات

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "CENTCOM"، قد أعلنت عبور أسطول حاملة الطائرات "أيزنهاور" مضيق هرمز ودخولها مياه الخليج العربي، للقيام بدوريات من أجل "ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية".

وذكرت "CENTCOM" في بيان، أن الأسطول "يقوم بدوريات من أجل ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الرئيسية مع دعم متطلبات القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة".

وترافق "أيزنهاور" سفن أخرى مثل طراد الصواريخ الموجهة USS Philippine Sea، ومدمرتي الصواريخ الموجهة Grenville، وStethem، إضافة إلى الفرقاطة الفرنسية Languedoc، بحسب البيان.

أمان وحرية ناقلة الكيماويات سنترال بارك



وجاء ذلك فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤوليّن أمريكيين، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تأكدت من "أمان وحرية" ناقلة الكيماويات "سنترال بارك"، وذلك بعد ساعات من اختطافها على يد مسلحين في خليج عدن جنوبي البلاد.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت، في 4 نوفمبر الجاري، وصول أسطول حاملة الطائرات "أيزنهاور" إلى الشرق الأوسط لزيادة التمركز الإقليمي.

وتعزّز الولايات المتحدة وجودها العسكري بمياه الخليج، في مواجهة تهديدات إيران المتزايدة للسفن وناقلات النفط، بحسب ما ذكرته سابقًا.

غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت، في 6 نوفمبر الجاري، أن غواصة أمريكية من طراز "أوهايو" تعمل بالطاقة النووية، تتواجد "منطقة عمليات الأسطول الخامس"، في إشارة إلى المنطقة التي تشمل الخليج والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي.

وسبق أن عبر كذلك 3 آلاف جندي أمريكي مياه البحر الأحمر باتجاه القواعد الأمريكية في الخليج، في وقت حذّرت القوات الدولية المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة، السفن التجارية والناقلات من الاقتراب من المياه الإيرانية.