الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رياضة

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا في قضيته مع الزمالك

كهربا، فيتو
كهربا، فيتو

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن قضية محمود كهربا مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر، وهناك مخطط لمحاولة إطالة القضية لأطول فترة ممكنة وذلك لحين اعتزال اللاعب.

وقال شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك مستجد في قضية كهربا سيؤجل حسم القضية حتى أغسطس أو سبتمبر 2024".

وأضاف: "كهربا قدم استئنافا على الحكم الأخير في الفيفا، وسوف تستمر القضية لعام آخر، ونسبة قبول الاستئناف 99%".

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عرض لدفع 2 مليون دولار

وأشار إلى أن كهربا سبق وقدم عن طريق محاميه عرضا للزمالك لدفع 2 مليون دولار فقط بدون الفوائد.

وزاد: "قبول استئناف كهربا، يعني إعادة المناقشة في طريقة السداد وليس في أصل الغرامة المالية، خصوصا في وجود نادي برتغالي".

وأكد: "هناك مخطط من جانب محامي كهربا لمحاولة تطويل تلك القضية حتى كأس العالم 2026".

وأتم: "كهربا أمامه في الملعب ثلاث أعوام على الأقل، فهل ستطول القضية بدون حصول الزمالك على حقوقه، وبعدها يعتزل اللاعب".

3 أهداف في بطولة دوري أبطال إفريقيا

واستطاع محمود كهربا تسجيل 5 أهداف ثلاث منها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وآخرها في المباراة الماضية أمام ميدياما الغاني والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وأحرز هدفين في بطولة الدوري الإفريقي وغادر منها الأهلي من الدور نصف النهائي علي يد صن داونز الجنوب إفريقي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

وينتظر عشاق النادي الأهلي مباراته المقبلة، وذلك بعد فوزه علي ميدياما الغاني، حيث من المقرر أن يواجه نظيره سموحة في الجولة السابعة من بطولة الدوري الثلاثاء المقبل في السابعة مساء على ملعب استاد السلام.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

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