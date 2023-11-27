تعادل ما في أفغانستان والصومال، الأمم المتحدة تكشف حجم الألغام في أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية، كشف مدير برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الألغام في أوكرانيا، بول هيسلوب، أن حجم الألغام في أوكرانيا أخطر بكثير مما كان عليه في أفغانستان والصومال.

إزالة الألغام في جميع أنحاء العالم

وقال هيسلوب في تصريح لصحيفة "تايمز" البريطانية: "لقد عملت لمدة 30 عاما في مجال إزالة الألغام في جميع أنحاء العالم، من أفغانستان إلى الصومال، ولكن يبدو لي أن كل ذلك كان مجرد تمرين" مقارنة بالوضع في أوكرانيا.

وكما أشار هيسلوب، فإن عدد الألغام والذخائر غير المنفجرة في أوكرانيا يتجاوز أي شيء واجهته أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

Advertisements

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، إن الجيش الأوكراني يتعين عليه تطهير حقول الألغام الشاسعة بيدين عاريتين.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة زودت أوكرانيا خاصة منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، بكميات كبيرة من مختلف أنواع الأسلحة.

وحذرت روسيا الدول الغربية والناتو من أن إرسال الأسلحة إلى كييف يهدد بمخاطر خروج الصراع عن السيطرة كما أنه يعيق أمد الصراع ويعرض أوكرانيا إلى مزيد التدمير.

أزمة الرجال في أوكرانيا

اضطرت أزمة الرجال في أوكرانيا إلى تجنيد نحو 40 ألف فتاة، وسيدة.. أصبحن يخدمن بشكل مباشر في عمليات الجيش الأوكراني العسكرية ضد روسيا، وفقًا لإعلان صادر عن وزارة الدفاع الأوكرانية.

ويتجاوز الرقم قليلًا 5% من إجمالي القوات المسلحة.. وتشارك حوالي 5 آلاف أوكرانية بشكل مباشر في العمليات القتالية.

المشاركة في العمليات القتالية



وأكد التقرير أنه تم منح أكثر من 13400 امرأة وضع المشاركة في العمليات القتالية حتى الآن.

وقال التقرير أيضًا: إن 41% من المجندات أمهات وأكثر من 2500 أمهات عازبات.