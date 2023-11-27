وزير التموين: ارتفاع سعر الدولار سبب أزمة السكر، ندرس تحويل الدعم السلعي لنقدي، وحقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز

أسعار السكر، ارتفاع أسعار السكر وكيفية توفيره للمستهلك، وتحويل الدعم العيني لنقدي وإتاحة الخبز لغير حاملي بطاقات التموين، 3 قضايا تحولت لأزمة حقيقية أمام وزير التموين الدكتور علي المصيلحي الذي خرج فى تصريحات تليفزيونية وتحدث عن طرق مواجهة هذه الأزمات وحلها.

أزمة اختفاء وارتفاع أسعار السكر

ففي البداية تحدث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أزمة اختفاء وارتفاع أسعار السكر، قائلا: "المخزون الاستراتيجي للسكر التمويني يكفي لـ5.5 أشهر، وأن ارتفاع أسعار السكر عالميا من 650 دولارًا للطن إلى 780 دولارا مؤخرا كان له تأثير على تحرك سعر كيلو السكر محليا، مشيرا إلى عدم قدرة المستوردين على توفير الدولار لتدبير الكميات المطلوبة".

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وأضاف: "هناك صعوبة في الحصول على العملة والدولار تحرك في السوق الموازي من 41 إلى 51 جنيها"، مؤكدا: " سكر التموين متوافر وبكميات كبيرة ولا يزال بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وحافظنا على احتياجات القطاع الصناعي من السكر وسنوفر احتياجات قطاع الدواء وهيئة الشراء الموحد من السكر بالكامل.

حل أزمة اختفاء السكر خلال أسبوع

وتابع: "قدمنا السكر للشركات من خلال البورصة السلعية بسعر 24 ألف جنيه للطن بهدف بيعه للمواطن بسعر 27 جنيها، وسعر السكر في المنافذ الحكومية والشوادر وعديد من السلاسل التجارية بسعر 27 جنيها".

وأشار: "بعض المناطق تعاني نقص في السكر وسيتم توفيره في المنافذ والشوادر بسعر مخفض، وخلال أسبوع أو 10 أيام سنضخ كميات كبيرة لانتهاء الأزمة، موضحا أن مشكلات السكر الحالية لها علاقة بالتوزيع وليست أزمة توافر المنتج".

ولفت إلى أن الوزارة ضخت 164 ألف طن سكر من المخزون الإستراتيجي في الأسواق خلال 3 أسابيع بهدف بيع الكيلو بسعر 27 جنيها.

موسم إنتاج السكر الجديد

وأكد وزير التموين: "موسم إنتاج السكر الجديد يبدأ في يناير المقبل بمعدل 200 ألف طن ثم 250 ألف طن في فبراير الأمر الذي من شأنه القضاء على الأزمة".

وأضاف: "إذا لم يستقر سعر السكر في الأسواق خلال 10 أيام سنتخذ إجراءات بتحديد حد أقصى لسعر البيع، وسنضخ 120 ألف طن سكر في السوق خلال الأيام العشرة المقبلة لضبط الأسعار".

ولفت إلى أن هناك تعاونا بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص بشأن توفير العملة، والبنك المركزي يدبر 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص والشركات تدبير النسبة الباقية سواء من السوق الموازي أو حصيلة الصادرات، موضحا: "البنك المركزي يدبر 50% من قيمة الواردات ضمن مبادرة السلع المخفضة للقطاع الخاص والشركات تدبر النسبة الباقية، وأن نسبة التدبير للشركات المتعاملة في مبادرة السلع المخفضة وصلت 62% من احتياجات العملة".

زيادة أسعار السلع

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين: السلع جميعها تأثرت بارتفاع تكلفة الشحن والتأمين عالميا، وليس لدينا أي تفكير لزيادة أسعار السلع التموينية، وأن ميزانية الدولة تتحمل الأعباء المالية الإضافية لزيادة أسعار السلع عالميا كي لا يتم تحميلها للمواطنين.

تحويل الدعم السلعي إلى نقدي

وأكد: ملف تحويل الدعم السلعي إلى نقدي لا يزال تحت الدراسة، ولا نية لزيادة القيمة المالية الـ50 جنيها الخاصة بالمستفيدين بالبطاقات التموينية لأن هذا سيؤثر على زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة.

قيمة الدعم النقدي

وأوضح: لا نريد تطبيق فكرة الدعم النقدي حاليا؛ انتظارا لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والتضخم حتى تكون قيمة الأموال لها معنى بالنسبة للمواطنين، متابعا: تحويل الدعم السلعي إلى نقدي سيكون اختياريا بالنسبة للمواطن.

وأشار إلى أن الدولة توفر إمكانية إضافة المواليد لبطاقات التموين بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية والدعم، مؤكدا أن رغيف الخبز يكلف الدولة حاليا 1 جنيه ويتم بيعه للمواطن بـ5 قروش فقط.

تكلفة رغيف الخبز

وأضاف: الحكومة تتحمل 95 قرشا من تكلفة كل رغيف خبز مدعم، موضحا: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على إتاحة الخبز البلدي المدعم لغير حاملي بطاقات التموين بسعر 1 جنيه وذلك اعتبارا من أول يناير المقبل.

إلغاء فارق نقاط الخبز

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددة على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء.