الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بعد نجاة "سنترال بارك" من الخطف، حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" تعبر مضيق هرمز

حاملة الطائرات أيزنهاور،
حاملة الطائرات "أيزنهاور"، فيتو

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "CENTCOM"، أمس الأحد، عبور أسطول حاملة الطائرات "أيزنهاور" مضيق هرمز ودخولها مياه الخليج العربي، للقيام بدوريات من أجل "ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية".

وذكرت "CENTCOM" في بيان، أن الأسطول "يقوم بدوريات من أجل ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الرئيسية مع دعم متطلبات القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة".

وترافق "أيزنهاور" سفن أخرى مثل طراد الصواريخ الموجهة USS Philippine Sea، ومدمرتي الصواريخ الموجهة Grenville، وStethem، إضافة إلى الفرقاطة الفرنسية Languedoc، بحسب البيان.

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"أمان وحرية" ناقلة الكيماويات “سنترال بارك”

وجاء ذلك فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤوليّن أمريكيين، الأحد، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تأكدت من "أمان وحرية" ناقلة الكيماويات "سنترال بارك"، وذلك بعد ساعات من اختطافها على يد مسلحين في خليج عدن جنوبي البلاد.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت، في 4 نوفمبر الجاري، وصول أسطول حاملة الطائرات "أيزنهاور" إلى الشرق الأوسط لزيادة التمركز الإقليمي.

وتعزّز الولايات المتحدة وجودها العسكري بمياه الخليج، في مواجهة تهديدات إيران المتزايدة للسفن وناقلات النفط، بحسب ما ذكرته سابقًا.

 غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت، في 6 نوفمبر الجاري، أن غواصة أمريكية من طراز "أوهايو" تعمل بالطاقة النووية، تتواجد "منطقة عمليات الأسطول الخامس"، في إشارة إلى المنطقة التي تشمل الخليج والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي.

وسبق أن عبر كذلك 3 آلاف جندي أمريكي مياه البحر الأحمر باتجاه القواعد الأمريكية في الخليج، في وقت حذّرت القوات الدولية المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة، السفن التجارية والناقلات من الاقتراب من المياه الإيرانية.

في هذه الأثناء، عزّزت الولايات المتحدة قوّاتها في المنطقة في محاولة لمنع حرب قطاع غزة من التوسع، ونشرت مجموعتين من حاملات الطائرات وغيرها من الأصول.

 

وتأتي هذه التحركات كذلك في أعقاب سلسلة من عمليات احتجاز السفن عند مضيق هرمز، الممر الرئيسي الذي يعبر من خلاله يوميًا نحو خُمس إنتاج النفط العالمي.

 إيران احتجزت أو حاولت الاستيلاء على 20 سفينة

ويقول الجيش الأمريكي: إن إيران احتجزت أو حاولت الاستيلاء على ما يقرب من 20 سفينة في المنطقة في العامين الماضيين.

وفي الآونة الأخيرة، قالت واشنطن: إن قواتها منعت محاولتين إيرانيتين لاحتجاز ناقلات تجارية في المياه الدولية قبالة عُمان في الخامس من يوليو، أما في أبريل ومايو، فقد احتجزت إيران ناقلتين في غضون أسبوع في المياه الإقليمية.

وفي أغسطس الماضي، حذّرت القوات البحرية التابعة لدول غربية، والتي تقودها الولايات المتحدة في منطقة الخليج السفن التي تبحر في مضيق هرمز من الاقتراب من المياه الإيرانية لتجنّب خطر التعرّض للاحتجاز.

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القيادة المركزية الأمريكية CENTCOM اسطول حاملة الطائرات أيزنهاور مضيق هرمز الخليج العربى طراد الصواريخ الموجهة USS Philippine Sea الفرقاطة الفرنسية Languedoc ناقلة الكيماويات “سنترال بارك”

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