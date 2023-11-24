أخبار الاقتصاد اليوم: توقعات حدوث ركود اقتصادي بمنطقة اليورو.. ونصائح للتسوق بأمان خلال الجمعة البيضاء

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

المركزي الأوروبي: نتوقع حدوث ركود اقتصادي بهذه المنطقة

علق نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس، اليوم الجمعة، على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي بمنطقة اليورو، خلال الفترة الحالية وسط الأحداث الجارية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

أوضح جيندوس، أن اقتصاد منطقة اليورو سيشهد حالة من الركود خلال النصف الثاني من العام الجاري 2023, لافتًا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بمنطقة اليورو سيكون على الأغلب مشابها للربع الثالث.



المخاطر الاقتصادية تميل إلى اتجاه سلبي

‏وأضاف، أن الحفاظ على مستويات سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، من الممكن أن تساهم في كبح معدلات التضخم المرتفعة خلال الفترة القادمة، كما أن المخاطر الاقتصادية بالمنطقة تميل إلى الجانب السلبي.

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هل ترتفع معدلات التضخم

وأشار نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي، إلى أنه من الممكن أن نشهد ارتفاعا مرة أخرى في معدلات التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة.



نحتاج مزيد من الوقت للانتصار على التضخم

وكانت محافظ البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، قد أوضحت أن معركة المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم لم تنته بعد، ولا يزال هناك بعض الوقت حتى يعلن البنك انتصاره.

مميزات حساب "ميجا توفير" من بنك القاهرة

قال بنك القاهرة إنه يمكن حاليا لعملاء بنك القاهرة سحب الحوالة الخارجية من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة، أو التي تحمل شعار شبكة ميزة أو من فروع شركة أمان / فوري في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاستفادة بخدمات المحفظة وأكثر من 300 خدمة دفع تسهل للعملاء معاملاتهم اليومية.

وأعلن بنك القاهرة طرح حساب "ميجا توفير" ذي العائد الشهري لجميع العملاء، حيث يتمتع المنتج المصرفي الجديد بالعديد من المزايا التنافسية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، وذلك بعائد تنافسي يصل إلى 15%.

مميزات حساب "ميجا توفير" من بنك القاهرة

ويوفر حساب "ميجا توفير" مزايا التأمين المجاني على الحياة والتي تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنة وذلك بحد أدنى للرصيد 50 ألف جنيه طوال مدة الحساب وبحد أقصى 200 ألف جنيه.

كما يتيح الحساب من بنك القاهرة أيضًا الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانية للإصدار الأول فقط ونقاط ترحيبية عند إصدار بطاقة الائتمان ونقاط إضافية على كل معاملة.

ويمكن فتح الحساب للعملاء الأفراد فقط بالعملة المحلية، وفتح الحساب للقصر أقل من 16 عاما بالولاية الطبيعية ومن هم أكبر من 64 عاما بدون التغطية التأمينية.

رحلة التعلم الرقمي: منصة مدرستي وأبرز المواقع التعليمية المساعدة

في عصر التكنولوجيا والابتكار، أصبح التعلم الرقمي جزءًا حيويًا من مسارنا التعليمي. تبرز منصة مدرستي كمثال رائع على كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحول تجربة التعلم. إنها منصة توفر بيئة تفاعلية للطلاب والمعلمين، تجعل التعلم تجربة ممتعة وفعّالة.

وتقدم منصة مدرستي محتوى تعليمي متنوعا يشمل مختلف المواضيع، مما يمكن الطلاب من اختيار مسار تعلم يتناسب مع احتياجاتهم.

وتمتاز الواجهة بالسهولة والاستخدام البسيط، مما يسهل على الطلاب متابعة دروسهم وإجراء التمارين بكل يسر وسلاسة.

بيت العلم: منبع شامل للتعلم

في هذا السياق، يأتي موقع بيت العلم كشريك قوي في مسيرة التعلم. يقدم الموقع دروسًا مفصلة في مختلف المواد، بالإضافة إلى تمارين واختبارات تقييمية. يمنح بيت العلم الطلاب الفرصة لتحميل الموارد التعليمية للاستفادة منها في أي وقت ومكان.

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

تشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر محفظة بنك مصر الكثير من العمليات المصرفية، ولعل أبرز تلك الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر للعملاء ما يلي:

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9،000 ماكينة صراف الي في مصر

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة

4- أسهل طريقة تدفع بها

5- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك

6- فواتير الموبايل ليك ولغيرك

7- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز)

9-اشتراكات النقابات والأندية

10- تذاكر الطيران

11- فوري باي والشراء من خلال الـ QR Code

12- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الNFC:-

خدمات مالية غير مصرفية تتصدر قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول نهاية الأسبوع

تصدر قطاع خدمات مالية غير مصرفية قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، تلاها قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 900 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 755 مليون جنيه، ثم قطاع موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 361 مليون جنيه،ثم اغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 361 مليون جنيه، ثم اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 273 مليون جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة.

تقرير يحذر من الهاكرز أثناء التسوق الإلكتروني بالجمعة البيضاء

حذر خبراء الأمن المعلوماتي من المخاطر الاحتيالية الإلكترونية خلال الجمعة البيضاء، مبرزين أحدث التهديدات السيبرانية التي تستغل عمليات التسوق عبر الإنترنت.

موسم الجمعة البيضاء

كشف تقرير حديث لخبراء امن المعلومات عن حدوث أكثر من 13 مليون هجوم تصيد احتيالي متعلق بالمتاجر الإلكترونية في عام 2023، إذ قلد المحتالون المتاجر الإلكترونية الشعبية، والعلامات التجارية الفاخرة، ومتاجر الأجهزة.

وفقًا للخبراء تعتبر عمليات الاحتيال والتصيد الاحتيالي من أساليب المحتالين المفضلة لمحاولة كسب الأرباح المالية.

أهداف إنشاء أول مركز للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في القطاع المصرفي

انتهى البنك المركزي من تأسيس وإنشاء وإطلاق أول مركز قطاعي في مصر للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي لتشجيع التحول الرقمي والأمن السيبراني.

الحماية الإلكترونية في القطاع المصرفي



نجح البنك المركزي المصري في إنشاء وإطلاق أول مركز قطاعي في مصر للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، من أجل التنسيق والقيادة الجهود الحماية الإلكترونية على مستوى القطاع المصرفي والمالي على نحو منسق، وتعزيز أنشطة الاستجابة للحوادث السيبراني والتعافي منها، ومشاركة المعلومات الأمنية وتحليلها.



ودور مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بتعميم الإنذارات الوقائية والشبهات. المبكرة، مما ساعد على نحو كبير في حماية البنى التحتية الرقمية للبنوك والمؤسسات المالية على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى تقديم العديد من خدمات الأمن السيبراني الأخرى للقطاع المالي والمصرفي والأمن السيبراني.

%86.3 صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نسبة 86.3 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %7.9 والعرب على 5.8 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 226.2 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 9.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.1 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.3 % وسجل العرب 7.6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,467.5 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3,461.2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تداولات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

نصائح مهمة للتسوق بأمان خلال موسم الجمعة البيضاء

يبحث الكثير من المستخدمين عبر المواقع الإلكترونية على الإنترنت عن أفضل العروض الخاصة خلال موسم الجمعة البيضاء وينسون أهمية التسوق الآمن من خلال اتباع عدد من النصائح الهامة ولذلك نقدم خلال السطور نصائح للتسوق بأمان خلال موسم الجمعة البيضاء.

موسم الجمعة البيضاء

لاغتنام أفضل ما تقدمه عروض الجمعة البيضاء هذا العام بأمان، يجب اتباع إجراءات السلامة التالية

- لا تثق بأي روابط أو مرفقات تتلقاها عبر بريدك الإلكتروني، وتحقق جيدًا من هوية مرسلها قبل فتح أي منها.

- تحقق جيدًا من صحة مواقع المتاجر الإلكترونية التي تزورها قبل ملء أي معلومات شخصية عليها. اسأل نفسك: هل الرابط الخاص بالموقع صحيح؟ وهل هناك أي أخطاء إملائية أو أخطاء في التصميم؟

- استخدم حل حماية موثوقًا لتحمي جميع الأجهزة التي تستخدمها للتسوق عبر الإنترنت الذي يحمي مستخدميه من مجموعة متنوعة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت.

-إذا كنت ترغب في شراء منتج من شركة غير معروفة، اقرأ مراجعات المنتج قبل اتخاذ أي قرار.