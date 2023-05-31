صافي أرباح بنك القاهرة يتخطى المليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2023

سجلت صافى أرباح بنك القاهرة بنهاية الربع الأول من عام 2023 نموًا ملحوظًا بنحو 29%، حيث بلغ صافى أرباح البنك 1036 مليون جنيه مقابل 804 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب مبلغ 1.9 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 31%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.

ووفقًا للقوائم المالية، فقد ارتفع صافى الدخل من العائد ليسجل 3.9 مليار جنيه بالمقارنة بـ 2.8 مليار جنيه بنهاية مارس من عام 2022 بمعدل نمو 41%، كما إرتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 830 مليون جنيه بالمقارنة بـ 545 مليون جنيه بنهاية مارس من عام 2022 بمعدل نمو 52%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 4.9 مليار جنيه مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 38%.

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وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن الاداء القوى الذى حققه البنك خلال الربع الاول من العام الجارى هو إنعكاس واضح لمواطن القوة التى يتمتع بها بنك القاهرة مدعومًا بشبكة واسعة من الفروع التى تغطى مختلف أنحاء الجمهورية، وحرص البنك على طرح باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتكاملة لا سيما المنتجات والخدمات الرقمية وقدرة البنك على تلبية احتياجات عملائه لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لكافة العملاء.

كما أكد "فايد" أن الإستثمار فى البنية التحتية من الركائز الأساسية للتنمية الإقتصادية لأى مؤسسة طامحة فى التقدم وما له من مساهمة فى الإستقرار الكلى والنمو المستدام، وفى هذا السياق فقد واصل بنك القاهرة الإستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى إستحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018 بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، مشيرًا إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية من عام 2018 حتى نهاية مارس 2023 بلغت 4.5 مليار جنيه.

كما أظهرت نتائج الأعمال إستمرار تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 44% خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 39% خلال الربع الأول من العام الحالى 2023.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة، فقد بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال المجمع 15.23%، كما حقق البنك نموًا فى إجمالى الأصول ليصل إلى 362 مليار جنيه مقارنة بـ 322 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 13%، مدعومًا بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.

وفيما يتعلق بمحفظة ودائع العملاء، فقد شهدت نموًا قويًا خلال العام المالى 2023، بفضل النجاح فى تطبيق خطط النمو الطموحة بما يعزز من كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية والتى ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والتصدى للمنافسة القوية والإستفادة من الفرص المتاحة، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية إحتياجات العملاء وتحسين مستوى خدمة العملاء مما أدى إلى إجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك، لتنمو محفظة ودائع العملاء بزيادة قدرها 17 مليار جنيه بمعدل 7% لترتفع إلي 267 مليار جنيه بنهاية مارس 2023 مقابل 250 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 55% من إجمالى ودائع العملاء حيث بلغت 146 مليار جنيه بنهاية مارس 2023 مقابل 135 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة 11 مليار جنيه وبمعدل نمو 8% فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 45% من إجمالى ودائع العملاء حيث بلغت 121 مليار جنيه بنهاية مارس 2023 مقابل 115 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة 6 مليار جنيه وبمعدل نمو 8%.

كما إرتفع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بنحو 10.9 مليار جنيه لتصل إلي 151.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ 140.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بمعدل نمو 8%، ويحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاتها المختلفة متضمنة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية، هذا وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 56.7% بنهاية مارس 2023.

كما شارك بنك القاهرة خلال الربع الاول من عام 2023 فى تمويل بعض المشروعات الكبرى منها مشروعات حكومية وقومية وتنموية بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، والتطوير العقارى والبترول والقطاع الغذائي والصناعى والأدوية والإتصالات، كما نجح بنك القاهرة خلال الربع الاول من عام 2023 فى إبرام بعض الصفقات التمويلية التى شارك فى ترتيبها وتمويلها بالتعاون مع مجموعة من البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي مما نتج عنه نموًا بمحفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك بزيادة قدرها 9 مليار جنيه لتصل إلى 76 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 67 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بمعدل نمو بلغ 13%.

وفي مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر من دعائم الإقتصاد للدول المتقدمة والنامية، فقد بلغ حجم محفظة التمويل لتلك الشريحة 17.7 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2023، وبلغ عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة إلى 48 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية.

وفي إطار جهود البنك للتسهيل علي عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعما لإستراتيجية البنك في مجال التحول الرقمي، تم إطلاق منصة رقمية جديدة لقرض "إنجاز" في أسرع وقت وبأقل إجراءات حيث يمكن للعميل تقديم ومتابعة طلب الحصول علي قرض المشروعات الصغيرة بالإضافة إلي تحميل المستندات المطلوبة من خلال المنصة بشكل رقمي دون الحاجة للتوجه لأى من فروع البنك، تسهيلًا للعميل ودعمًا لأهداف الشمول المالى والتحول الرقمى.

وفى مجال التجزئة المصرفية، بلغت قيمة المحفظة بنهاية الربع الأول من عام 2023 نحو 49.7 مليار جنيه مقارنة بـ 47 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة قدرها 6%، كما بلغ عدد القروض 646 ألف قرض بنهاية مارس 2023.

وإستنادًا لخبرته الواسعة على مدار أكثر من 20 عام فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، سجلت المحفظة بنهاية الربع الأول من عام 2023 نحو 8 مليار جنيه مقارنة بـ 7.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة قدرها 11%، كما بلغت نسبة الزيادة فى عدد العملاء القائمين بالمحفظة 9% خلال الربع الأول من عام 2023.

وفى مجال البطاقات، يحرص بنك القاهرة على تقديم مجموعة متنوعة من البطاقات لتناسب احتياجات الشرائح المختلفة بالمجتمع، وبلغت الزيادة فى عدد بطاقات الإئتمان للأفراد بأنواعها المختلفة 4% بنهاية الربع الاول لعام 2023 وبنسبة نمو فى رصيد المحفظة قدره 11% بالمقارنة بنهاية 2022.

فيما بلغت نسبة زيادة عدد بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا بأنواعها خلال الربع الاول 11% مقارنة بنهاية 2022، لتصل إجمالى عدد البطاقات بجميع أنواعها نحو 3 مليون بطاقة.

هذا وقد شهد الربع الاول من عام 2023 اطلاق العديد من الحملات التسويقية المختلفة مثل التقسيط المجانى والكاش باك للعملاء لجذب مزيد من العملاء الجدد والحفاظ على ولاء العملاء الحالين وتحفيزهم على التنشيط والإستخدام.

وتزايد الإقبال على إستخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار وبلغت إجمالي قيمة المعاملات 157 مليون جنيه بنهاية الربع الاول لعام 2023.

وبعد نجاح إطلاق بطاقات ميزة للأفراد، قام البنك بإطلاق بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا لعملائه من المؤسسات والشركات والتى تتيح إمكانية سداد المدفوعات الحكومية والنفقات الخاصة بالشركات والشراء من التجار والعديد من الخدمات الأخرى التي تسهل على قطاع أعمال المؤسسات والشركات إجراء التعاملات بطريقة آمنة، وقد تم تفعيل نحو 1700 بطاقة لعدد من الشركات المحلية والأجنبية، وتعد بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا إضافة جديدة لباقة المنتجات المتنوعة التى يطرحها البنك لعملائه من قطاع أعمال المؤسسات والشركات فى إطار استراتيجية البنك لتطوير قنوات الدفع الإلكترونية ودعم التحول الرقمى، بالإضافة إلى امكانية التقسيط بدون فوائد خلال العام من شبكة متاجر على مستوى الجمهورية تصل لاكثر من 1000 متجر، وكذلك الإستفادة من برامج التقسيط المختلفة التى يقدمها البنك والتى تصل إلى 60 شهر على جميع المعاملات.

ويعتبر بنك القاهرة من البنوك الرائدة داخل جمهورية مصر العربية فى توجهاته نحو التحول الرقمى والتطوير فى التعامل مع التكنولوجيا المالية Fintech تماشيا مع توجهات الدولة والبنك المركزى المصرى لدعم مبادرة الشمول المالى، حيث تم اصدار 249 ألف بطاقة تيلدا Telda خلال الربع الاول لعام 2023 بالتعاون مع شركة تيلدا Telda عن طريق إصدار بطاقة مدفوعة مقدمًا يتم ربطها بتطبيق شركة تيلدا Telda الإلكترونى للهواتف الذكية لتمكن المستخدمين من التحكم فى مصروفاتهم اليومية، وتحويل الأموال بين عملائها.

هذا وقد شهدت خدمة المحفظة الإلكترونية قاهرة كاش إطلاق خدمة الإشتراك الذاتي بالمحفظة لعملاء بنك القاهرة عن طريق تطبيق الهاتف المحمول "قاهرة كاش" دعمًا لجهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للعملاء، هذا وعلى نحو أخر فقد تم تفعيل ما يقارب من 300 خدمة فأكثر من خدمات المدفوعات المختلفة والأكثر إحتياجًا بالإضافة لتقديم خدمتي السحب والإيداع النقدي في المحفظة من خلال أكثر من 150 ألف منفذ فوري في كافة أنحاء الجمهورية بالتعاون مع أكبر الشركات فى مجال المدفوعات الإلكترونية.

ويسعي بنك القاهرة دائما لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء البنك لتوفير الوقت والمجهود المبذول من خلال تقديم خدمة إستلام الحوالات الخارجية علي المحفظة بكل سهولة وأمان فوريًا من خلال شبكة واسعة من قنوات السحب المختلفة.

وفي ضوء دعم بنك القاهرة لخدمات المحفظة الالكترونية، تم تقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية لتشجيع العملاء علي الإشتراك بالخدمة وزيادة معدلات الإستخدام في مختلف المدفوعات وسداد أقساط قروض بنك القاهرة من خلال التطبيق، مما أسهم في الوصول بإجمالي عدد المعاملات إلى حوالي 770 ألف معاملة خلال الربع الأول من عام 2023 بإجمالى مبيعات مليار جنيه مصري.

وبلغ عدد محافظ قاهرة كاش للتجار نحو 224 ألف تاجر بنهاية الربع الأول من عام 2023 للتعاقد وتفعيل خدمة رمز الإستجابة السريع QR code .

هذا وقد شهدت خدمتى الموبايل البنكى والإنترنت البنكى خلال الربع الأول من عام 2023 طفرة فى عدد العملاء المشتركين وصولًا إلي حوالي 562 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 20%، بالإضافة إلى الخدمات الأخري المتاحة مثل WhatsApp for business وخدمة Chabot، كما يعد بنك القاهرة من أوائل البنوك المشاركة في تطبيق InstaPay والذى أطلقه البنك المركزى المصرى دعمًا لأهداف الشمول المالى والتحول الرقمى كأول تطبيق مرخص لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريقة آمنة وفعالة ولحظية.

ويعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى كأحد أهم وأكبر القنوات الإلكترونية المتاحة بالبنك حيث تبلغ شبكة ماكينات الصراف الآلى بالبنك نحو 1671 ماكينة صراف آلى والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية، مما ساهم في الوصول بإجمالي عدد المعاملات إلى حوالي 36 مليون معاملة خلال الربع الأول من عام 2023 بقيمة 32 مليار جنيه مصري.

كما يقدم البنك خدمة الإشتراك المجانى فى استقبال كشوف الحساب الإئتمانية من خلال البريد الاليكترونى E-statement التى توفر السرعة والسهوله لمتابعة حسابهم، وقد ارتفع عدد المشتركين ليصل الى 31 ألف عميل بنهاية الربع الاول لعام 2023 بزيادة 35% عن عام 2022.

وإرتفع عدد صالات خدمة ثروة لكبار العملاء داخل الفروع “Tharwa Lounges”إلى 23 صالة بنهاية الربع الاول من العام 2023 كما حققت محفظه كبار العملاء نموا بلغ 14%.

ودعمًا للشمول المالى، نجح البنك في استقطاب نحو 60 الف عميل جديد خلال الربع الأول من عام 2023 ليصل عدد العملاء الافراد الي 3.6 مليون عميل بنهاية الربع الأول، ويحرص البنك على المشاركة فى كافة الفعاليات التى يطلقها البنك المركزى تحقيقًا للشمول المالى لضمان ادماج جميع شرائح المجتمع في النظام المالي الرسمي وزيادة الوعي بالمنتجات والخدمات المالية وكذلك بالتواجد المستمر في قرى حياة كريمة لإقامة ندوات تثقيفية ولتفعيل الخدمات والمنتجات المصرفية وإتاحة ماكينات الصراف الآلي وماكيناتPOS ذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب والمقرات الحكومية، كما قام أيضا بنك القاهرة بعدة إجراءات لخدمة ذوى الهمم ولتيسير رحلتهم البنكية، فضلًا عن الحرص المتواصل على طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التى تلائم احتياجات مختلف الشرائح ومنها حسابات "وفـــر" بأنواعها المختلفة والتي تم طرحها لتمكين جميع فئات المجتمع من الإنضمام الى القطاع المصرفي بأقل المستندات والمصاريف، وقد بلغ عدد عملاء حسابات وفر نحو 36 ألف بنهاية الربع الأول من عام 2023.

هذا ويعمل البنك على تطوير فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك القاهرة الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة من خلال شبكة فروعه البالغة نحو 248 فرع ووحدة مصرفية بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد قام البنك خلال الربع الأول من العام المالي 2023 بإعادة افتتاح المقر الجديد لفرع الشهداء بمدينة السويس بعد التطوير.

وإستكمالًا لمنظومة الخدمات المالية التى يقدمها البنك من خلال شركاته التابعة فقد تم افتتاح 6 فروع لشركة كايرو للصرافة فى محافظات القاهرة، البحيرة، كفر الشيخ، اسيوط، سوهاج، الغردقة وذلك منذ تأسيسها فى عام 2022.

كما شهد الربع الاول من عام 2023 توسيع شبكة البنوك المراسلة لبنك القاهرة ليصل إجمالي عدد البنوك المراسلة إلى أكثر من 630 بنك في كافة أنحاء العالم، وقد تم التركيز علي السوق الإفريقي لتصل تغطية بنك القاهرة لمعظم دول القارة الإفريقية، هذا بالإضافة إلى إبرام اتفاقية مع بنك الإستثمار الأوروبي بقيمة 70 مليون يورو لتمويل المشروعات المتناهية الصغر مما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في بنك القاهرة ويعزز من دوره في تحقيق الشمول المالي.

وواصل بنك القاهرة خلال الربع الأول من عام 2023 إطلاق مبادراته المجتمعية التى استهدفت تقديم يد العون والمساندة للفئات الأكثر إحتياجًا، ففى مجال التدريب والتأهيل وخلق فرص العمل استمر البنك فى مشروع القرض الحسن من خلال تمويل 2000 مشروع مستدام للمستحقين فى صورة قروض حسنة دوارة، ودعمًا للقطاع الطبى قام البنك بتوجيه التبرعات لصالح العديد من المستشفيات ومن أبرزها مستشفى الهلال الاحمر بطنطا، كما ساهم البنك فى إنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء لصالح مستشفيات شفاء الاورمان، وفى مجال التعليم قام البنك بتقديم المنح الدراسية لمجموعة من الطلاب بجامعتى زويل والنيل، فضلًا عن سداد الرسوم الدراسية للطلاب غير القادرين بالجامعات الحكومية، كما تعاون البنك مع مؤسسة ENACUTUS Egypt لربط معارف الطلاب بمجتمعات ريادة الأعمال، كما شارك البنك في المشروع القومى لتغذية أطفال المدارس لرفع قدراتهم الذهنية من خلال مدارس مصر الخير التعليمية، وفى إطار جهود البنك لدعم الفئات الأكثر إحتياجًا، ساهم البنك فى دعم مبادرة "شتاء آمن" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتوفير البطاطين للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، كما تبرع البنك لدعم وحدات سكنية لحالات انسانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الإجتماعى، فضلًا عن مساندة مجموعة من الأسر المستحقة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وتحت مظلة مبادرته المجتمعية bGreen للحفاظ على البيئة يساهم البنك فى تطوير وتحديث حديقة الشيراتون بمحافظة أسوان، كما تبرع البنك لجمعية روتارى مصر لدعم بعض الأنشطة التى تقدمها الجمعية ودعم مؤتمر المناطق السنوي لدعم مشاريع روتاري والذى يعد أول مؤتمر روتاري صديق للبيئة. ودعمًا للقطاع الرياضى قام البنك خلال الربع الأول من عام 2023 برعاية 10 من أبطال مصر المتميزين بمختلف الأنشطة والألعاب الرياضية استمرارًا لجهود البنك المتواصلة لدعم المواهب المصرية في كافة المجالات لاسيما الرياضية فى ظل الإنجازات غير المسبوقة التى حققها أبطالنا الرياضيين فى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، فضلًا عن استمرار رعاية البنك للإتحاد المصرى لكرة السلة للعام الرابع على التوالى والإتحاد المصرى للبادل فى عامه الاول.