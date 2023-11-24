الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تخفيضات الجمعة البيضاء، سويت شيرت American eagle بـ2200 جنيه (صور)

تخفيضات الجمعة البيضاء،
تخفيضات الجمعة البيضاء، فيتو

قامت العلامة التجارية العالمية "American eagle" في الجمعة البيضاء، بوضع العديد من العروض والتخفيضات على الملابس الشتوية في محاولة لجذب المتسوقين.

ورصدت كاميرا "فيتو" الأسعار المختلفة، فبالإضافة لعرض شراء قطعة وعليها قطعة هدية، كانت الأسعار كالآتي:

سويت شيرت ٢٢٠٠ جنيه

تي شيرت نص كم ٤٠٠ جنيه

فستان صيفي ٥٠٠ جنيه  

بنطلون جبردين ٨٥٠ جنيها

تي شيرت ٢٥٠ جنيها

فستان صيفي ٩٠٠ جنيه 

فستان صيفي مفتوح ٤٠٠ جنيه 

قميص صيفي نسائي نص كم ٤٠٠ جنيه 

Advertisements

جينز ٢٢٠٠ جنيه قطعة وعليها قطعة 

بليزر شتوي ٣٠٠٠ جنيه 

بنطلون قماش بيتي ٢٠٠٠ جنيه

نصائح جديدة من حماية المستهلك لتسوق آمن خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء

ويواصل جهاز حماية المستهلك تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، ووجه جهاز حماية المستهلك نصائح للمواطنين عند الشراء، خلال فترة موسم تخفيضات الجمعة البيضاء.

وأكد جهاز حماية المستهلك ضرورة الوعي بالمنتج الذي تقوم بشرائه ويشمل ذلك بياناته، وكتيب التشغيل وفاتورة الشراء والضمان.

وشدد جهاز حماية المستهلك على أن القانون يلزم المورد توضيح كل البيانات الجوهرية للسلع والمنتجات وطرق الاستخدام، وما بعد  البيع ويجب أن تطلع على كل ذلك قبل الشراء.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك عقد فيجب قراءة العقد بشكل جيد لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع.

ويلتزم المورد بأن يعلن عن سعر السلعة ويشترط أن يكون السعر شامل الضرائب والرسوم  أي تكلفة أخرى على سعر السلعة، والخدمة إن وجدت.

وفي حالة الشراء عبر المنصات الإلكترونية، يجب التأكد من أنها منصة معتمدة وموثوق منها ومتواجدة داخل جمهورية مصر العربية.

تحذير من الإعلانات الوهمية

وأهاب جهاز حماية المستهلك بجميع المستهلكين توخي الحيطة والحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء.

عروض الجمعة البيضاء

وأكد جهاز حماية المستهلك بضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة، والتواصل مع الجهاز في حال تعرضهم إلى أي من أنواع الغش والخداع او الإعلان المُضلل عن طريق الاتصال بالخط الساخن (19588) من الخط  الأرضي.

شكاوى حماية المستهلك

وأشار إلى  طرق تلقي الشكاوي وهي:
1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضي من خلال الرقم 19588.2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.
3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg  
4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.
6-  تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.

عروض الجمعة البيضاء، الشبشب بـ 300 جنيه (صور)

تخفيضات الجمعة البيضاء، سعر الثلاجة يصل لـ 169 ألف جنيه (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجمعة البيضاء الحملات الرقابية العروض والتخفيضات الضرائب والرسوم الملابس الشتوى الملابس الشتوية تخفيضات الجمعة البيضاء تكثيف الحملات الرقابية تكثيف الحملات الرقابية على الاسواق تخفيضات الجمعه جهاز حماية المستهلك

مواد متعلقة

كيف تتسوق بأمان عبر الإنترنت في تخفيضات الجمعة البيضاء؟

نصائح جديدة من حماية المستهلك لتسوق آمن خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء

نصائح جهاز حماية المستهلك عند الشراء خلال تخفيضات الجمعة البيضاء

شعبة الملابس توضح نسبة تخفيضات الأسعار خلال الجمعة البيضاء

الأكثر قراءة

الهدنة تدخل حيز التنفيذ.. غزة تنتصر (إنفوجراف)

ضبط مستريحة الدواجن في الإسكندرية لاستيلائها على 3.3 مليون جنيه من المواطنين

استعدادات أمام سجن عوفر للإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

ضبط عصابة موظفي خدمة عملاء البنوك المزيفة للنصب

الإعدام هو الحل، زيادة كبيرة في أعداد الأغنام بأستراليا

تخفيضات الجمعة البيضاء، سويت شيرت American eagle بـ2200 جنيه (صور)

أليجري يتلقى مفاجأة سعيدة قبل صدام انتر ميلان

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل أعمال أمريكي شهير: الولايات المتحدة ستتحول لدولة فقيرة

الإعدام هو الحل، زيادة كبيرة في أعداد الأغنام بأستراليا

افتتاح أطول ناطحة سحاب في اليابان (فيديو)

ناسا تحذر: المجال المغناطيسي يهدد الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 24-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

تخفيضات الجمعة البيضاء، سعر الثلاجة يصل لـ 169 ألف جنيه (صور)

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية ليلة الجمعة أو يومها للأم المتوفاة

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

الإفتاء توضح حكم سماع المصلين لخطبة الجمعة من جهاز الراديو

المزيد
الجريدة الرسمية