أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تتخطى قمتها التاريخية.. وتفاصيل القروض بدون فوائد في بنك ناصر

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد.

البورصة تتخطى قمتها التاريخية، وتربح 17 مليار جنيه

تخطت البورصة المصرية مستواها التاريخي الذى حققته فى أبريل 2018, وارتفعت مؤشرات البورصة وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.256 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% عند مستوى 18516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% عند مستوى 22420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% عند مستوى 7750 نقطة.



وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% عند مستوى 3741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% عند مستوى 5505 نقطة.

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2.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نحو 2.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 648 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 620 مليون ورقة منفذة على 71 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.



هذا وقد استحوذت الأسهم على 99.09 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 0.91 % خلال الجلسة.

تداولات بداية الأسبوع

تخطت البورصة المصرية مستواها التاريخي الذى حققته فى أبريل 2018, وارتفعت مؤشرات البورصة وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.256 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% عند مستوى 18516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% عند مستوى 22420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% عند مستوى 7750 نقطة.



وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% عند مستوى 3741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% عند مستوى 5505 نقطة.

أسباب وراء التوقف المفاجئ لدوران محرك السيارات وطرق صيانته (صور)

صيانة السيارات، قد تتعرض الكثير من السيارات عند دوران المحرك إلى تعطل مفاجئ يصعب على قائدى السيارات تحديدها، وقد يشير الأمر فى بعض الاحيان الى ضعف البطارية أو مشكلات فى الوقود والإشعال.



أسباب عدم دوران السيارة



ونرصد فى التقرير التالى أسباب عدم دوران سيارات بشكل مفاجئ على الطرق العامة والتى تشير إلى أعطال فى التالى:-

1 – بطارية السيارة الفارغة



البطارية الفارغة هي السبب الأكثر شيوعًا لعدم دوران سيارتك ويمكن أن يكون سببها عدد من الأشياء، مثل ترك الأضواء مضاءة، أو شيء ما في النظام الكهربائي يسبب استنزاف البطارية، أو حتى بطارية معيبة لا تعمل.



بالإضافة إلى عدم دوران سيارتك، عادةً ما تؤدي البطارية الفارغة إلى توقف عمل الكهرباء في سيارتك بشكل صحيح، مما يعني عدم وجود طاقة للأضواء أو الراديو أو شحن هاتفك المحمول. إذا كان لديك بطارية فارغة، فقد تتمكن من تشغيل سيارتك باستخدام أسلاك التوصيل ومركبة ثانية بها بطارية مشحونة بالكامل.

محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي بدعم الصناعات الوطنية الثقيلة تستوجب الدعم والمساندة

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن تعميق الصناعة المصرية أمر شديد الأهمية وفى مقدمة الأولويات للدولة المصرية،وهو الطريق الأساسى لخفض سعر العملة، خاصة مع توالى الأزمات العالمية بسبب توابع جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى اضطراب سلاسل التوريد وموجات متلاحقة من التضخم والغلاء فى العالم كله واتجاه مختلف دول العالم إلى الإحجام عن تصدير منتجاتها تحسبا لتطورات الأوضاع فى العالم.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، تستوجب كل الدعم والمساندة من قطاعات الدولة المختلفة وفى مقدمتها القطاع الخاص، نظرا لأهمية دعم الصناعات الوطنية الثقيلة لدورها الحيوي في تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا والمساهمة فى عملية التنمية الجارية بكافة القطاعات بالجمهورية، فضلًا عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال استخدام الخامات المحلية.

محمد حلاوة: انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لتقليل الاعتماد علي الدولار

وثمن محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لتقليل الاعتماد علي الدولار، مشيرا إلى أن ملف تطوير الصناعة المصرية من أهم الملفات التى تحرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،على تحقيقها،لاسيما وأنها تعد عاملا أساسيا فى سد الفجوة الدولارية وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الجديدة، وأن تعميق الصناعة المصرية من شأنه تقليل الاعتماد على الواردات، خاصة الواردات التى لها مثيل محلى، وكذلك العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليا بما يسهم فى النمو الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية.

سعر ريدمى نوت 12 برو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن سعر ريدمى نوت 12 برو ولذلك نستعرض خلال السطور التالية مواصفات وسعر هاتف شاومي ريدمى نوت 12برو .

مواصفات هواتف شاومي

يأتي هاتف شاومي ريدمى نوت 12 برو مع نظام الكاميرا الثلاثي مع OIS وكاميرا فائقة الاتساع وكاميرا ماكرو، حيث يدعم مستشعر IMX766 الحصول على لقطات حتى في الإضاءة المنخفضة (وضع التصوير الليلي) وبفضل الذكاء الاصطناعي وقدرته القوية وسرعات معالجة الصور المرتفعة.

يأتى هاتف ريدمى نوت 12 برو مع شاشة "Flow AMOLED” بجودة ودقة 120 هرتز، والتي تدعم Dolby Vision وDolby Atmos جنبًا إلى جنب مع مواد P-OLED المرنة.

ويدعم الجهاز الشحن السريع ببطارية 5000مللي أمبير في الساعة بقدرة 67 واط لـ Redmi Note 12 Pro وذلك للاستخدام اليومي الممتد حتى في ظل استهلاك المحتوى الكثيف مما يضمن أداء سلس وموثوق لشبكات الجيل الخامس من خلال مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 1080.

ويدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة.

كما يدعم التصوير بجودة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بطيء الحركة الـ Slow Motion بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 إطار في الثانية الواحدة ويدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 120 و240 و960 إطار في الثانية الواحدة.

سعر هاتف ريدمى

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت والإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت ولا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويبلغ سعر الهاتف للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 14 ألف جنيه.

البنك الزراعي: نعمل على تفعيل خدمات الإنترنت البنكية وإطلاقها فى أقرب وقت

أكد البنك الزراعي أنه جاري العمل على تفعيل خدمات الإنترنت البنكية وإطلاقها فى أقرب وقت لعملائه بعد الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لهذه الخدمة المهمة.

وجاءت التصريحات من جانب البنك في إجابة عن سؤال لأحد عملائه عبر الصفحة الرسمية للبنك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول إمكانية تطبيق خدمة الإنترنت البنكي في العمل بالبنك.

عقود البنك الزراعي في محافظة الفيوم

ومن جانب آخر وخلال أغسطس الجاري شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي توقيع 4 عقود جديدة بين الجهاز وعدد من الجمعيات الأهلية وذلك ضمن اتفاقية "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية" الممولة من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها باسل رحمي الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمحافظة الفيوم.

وقام بتوقيع العقود الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز وعدد من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية والقائمة على تنفيذ هذه المشروعات بالمحافظة.

تطوير البنية الأساسية والمجتمعية

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إلى أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في مجال تطوير البنية الأساسية والمجتمعية بالمحافظة خاصة في المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يتم من خلال هذه المشروعات توفير بنية أساسية ضرورية لمساعدة المواطنين على إقامة مشروعاتهم الخاصة.

مستندات القروض بدون فوائد من بنك ناصر

يتساءل الكثيرون عن مستندات قروض بنك ناصر الاجتماعي بدون فوائد لعملائه حيث يقدم البنك هذه القروض ويعد ذلك من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك فى تقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة.

وتمنح القروض الاجتماعية بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي بحد أقصى عشرة آلاف جنيه وبدون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

وتشمل قائمة المستندات في قروض بنك ناصر الاجتماعي بدون فوائد مايلي:

مستندات القروض بدون فوائد من بنك ناصر

صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن "ساريـــة".

الـــرقم التــأميني للمقتـــرض والضــــامن والمستفيــــــــد.

بيان مفردات (مرتب / معاش) للمقترض ومرتب الضامن.

(حال قرض الزواج): -تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية "لاتزيد مدته عن سبع سنوات."

(حال قرض العلاج):- تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

(حال قرض الحالات الملحة - الطارئة): تقديم المستند الدال على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.

الفئات المستحقة :

أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.

شروط القرض الحسن في بنك ناصر

حال الاقتراض بضمان المرتب:-

ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات - تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة – تحويل القسط أو المرتب على البنك.

مميزات سيارات بي إم دبليو X5 Li فيس ليفت (صور)

استعرضت شركة بي إم دبليو، المتخصصة في صناعة السيارات، أسعار مواصفات سيارات X5 Li المخصصة للصين وهي سيارة الدفع الرباعي ذات قاعدة العجلات الطويلة لجمهورية الصين الشعبية، ويأتي الطراز X5 Li المحدث بعد تحديث منتصف العمر للطرازين العاديين X5 وX6، والتي تم إصدارها في فبراير من هذا العام.

مميزات سيارات بي إم دبليو X5 Li فيس ليفت المخصصة للسوق الصيني





حصلت سيارات بي إم دبليو على قاعدة عجلات أطول بمقدار 5.11 بوصة (130 ملم) مقارنة بنظيرتها العالمية – وهي نفس الترقية التي تم تطبيقها أيضًا على نسخة ما قبل الفيس ليفت، وينتج عن ذلك مساحة واسعة للأرجل للركاب الخلفيين، واستكمالًا لذلك، تعمل الأبواب الخلفية الواسعة على تسهيل الدخول والخروج، مع مقاعد مصممة خصيصًا ومعدات حصرية تلبي الراحة لمسافات طويلة.

وتم تصنيع سيارة بي إم دبليو X5 Li الجديدة في مصنع Dadong بواسطة مشروع بي إم دبليو Brilliance المشترك، وستكون متاحة في نسختين وسيتم طرحها للبيع في سبتمبر 2023، والإصدار القياسي هو X5 xDrive30 Li مدعوم بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، بقوة 258 حصانًا، على الرغم من أن سيارة الإس يو في لا تبدو واعدة جدًا في سيارة X5، إلا أنها تتيح تسارعًا من 0 إلى 100 كلم في الساعة في حوالي 7.2 ثانية.

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