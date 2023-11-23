البنك المركزي يكشف أعداد محافظ الهاتف المحمول

كشف البنك المركزي عن زيادة أعداد محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 36 مليون محفظة، يستخدمها المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

أسماء محافظ الهاتف المحمول

تقدم العديد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري خدمة محافظ الهاتف المحمول للعملاء.

محافظ الهاتف المحمول، فيتو

وتستعرض فيتو في السطور التالية البنوك التي تقدم خدمة المحافظ للهاتف المحمول والاسم التجاري لكل محفظة بالنسبة للمحافظ الإلكترونية للأفراد:

١_ محفظة بنك مصر

2 وي باي بنك مصر

3 محفظتي بنك الإسكندرية

4 فودافون كاش بنك الإسكندرية

5 محفظة QNB بنك قطر الوطني

6 محفظة AIB المصرف العربي الدولي

7 Cashati بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

8 حالًا كاش بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

9 محفظة NBK الإلكترونية بنك الكويت الوطني

10 فلوسي بنك التعمير والإسكان

11 فيصل كاش بنك فيصل الإسلامي المصري

12 محفظة بلوم بلوم بنك

13 جيبي البنك المصري لتنمية الصادرات

14 فون كاش البنك الأهلي المصري

15 أورنج كاش البنك الأهلي المصري

16 إيزي كاش البنك الأهلي المصري

17 القاهرة كاش بنك القاهرة

18 اتصالات كاش بنك القاهرة

19 المحفظة الذكية البنك التجاري الدولي

20 محفظة أمين البنك التجاري الدولي

21 محفظة بنكي بنك كريدي أجريكول

22 Audi2Pay بنك عودة

23 محفظة ABK البنك الأهلي الكويتي

24 مصاريفي عالطاير بنك أبو ظبي الإسلامي

25 محفظة SCB الإلكترونية بنك قناة السويس

26 محفظة المصرف المتحد المصرف المتحد

27 E-Pocket البنك الأهلي المتحد

28 محفظة ADCB بنك أبو ظبي التجاري

29 Agri-Wallet البنك الزراعي المصري.

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خطوات الاشتراك في محفظة الهاتف المحمول:

زيارة أقرب فرع من فروع البنك أو مُشغلي شبكات الهاتف المحمول أو وكلاء البنوك. ملئ وتوقيع استمارة الاشتراك مجانًا باستخدام: بطاقة سارية للرقم القومي. رقم الهاتف المحمول، بشرط تطابق بيانات الرقم وبيانات مقدم الطلب. استلام رسالة على رقم الهاتف، بها رابط تطبيق المحفظة ورمز التفعيل. تحديد رقم سري خاص لاستعماله في جميع المعاملات بِكُل سرية وأمان.

يمكن تفعيل حساب محفظة إلكترونية واحدة فقط لكل رقم هاتف محمول بحد أقصى 3 محافظ للرقم القومي الواحد

الحد الأقصى للشراء أو التحويل باستخدام محفظة الهاتف المحمول للأفراد هو 30 ألف جنيه مصري يوميًا و100 ألف جنيه مصري شهريًا.

أنواع الخدمات المُتاحة من خلال المحفظة الإلكترونية

الإيداع والسحب النقدي

من خلال ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك أو مُشغّلي شبكة الهاتف المحمول ومُقدِّمي الخدمات.

إرسال واستقبال الأموال (التحويلات)

بين جميع محافظ الهاتف المحمول المختلفة واستقبال الأموال من الخارج.

إصدار بطاقة افتراضية (VCN)

بطاقة بنكية تُستخدم لمرة واحدة في عمليات الشراء عبر الانترنت.

شحن المحفظة من البطاقة البنكية أو الحساب المصرفي (AVL)

يمكن ربط حسابك البنكي أو بطاقتك الائتمانية بمحفظتك وشحنهما أو إعادة تعبئتهما في أي وقت.

تحويل المُرتَّبات والمعاشات

القيام بالمدفوعات المختلفة، مثل:

دفع الفواتير وشحن الرصيد

فواتير الكهرباء والغاز والانترنت والهاتف الأرضي والمحمول وشحن رصيد الهاتف المحمول.

التبرع للمؤسسات الخيرية

الدفع مقابل السلع والخدمات

رسوم المدارس والجامعات واشتراكات النوادي والشراء من المحلات التجارية.

الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code)

عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع المعروض لدى التجار او على المواقع الالكترونية.

الدفع باستخدام طلب الدفع الإلكتروني (R2P)

عن طريق ارسال التاجر رسالة إلى مالك المحفظة لتنفيذ عملية الدفع.

الدفع مقابل المعاملات التجارية بين التجار والشركات

الشراء من المتاجر والمواقع الالكترونية (B2B)

المدفوعات الحكومية

دفع رسوم التراخيص ومخالفات المرور ورسوم الضرائب والجمارك والجهات الحكومية المختلفة.